- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 268
- Время на прочтение
- 1 мин
Определились пары стыковых матчей Лиги чемпионов: результаты жеребьевки
Поединки этой стадии состоятся 17/18 и 24/25 февраля.
В пятницу, 30 января, состоялась жеребьевка стыковых матчей (1/16 финала) Лиги чемпионов сезона-2025/26.
В плей-офф самого престижного евротурнира вышли 24 клуба.
Топ-8 общей турнирной таблицы основного этапа Лиги чемпионов напрямую попали в 1/8 финала. Это "Арсенал" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Барселона" (Испания), "Челси" (Англия), "Спортинг" (Португалия) и "Манчестер Сити" (Англия).
Команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Жеребьевка определила, кто с кем сыграет.
Лига чемпионов-2025/26: пары стыковых матчей
"Бенфика" (Португалия) – "Реал" Мадрид (Испания)
"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Интер" (Италия)
"Монако" (Франция) – ПСЖ (Франция)
"Карабах" (Азербайджан) – "Ньюкасл" (Англия)
"Галатасарай" (Турция) – "Ювентус" (Италия)
"Брюгге" (Бельгия) – "Атлетико" Мадрид (Испания)
"Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Аталанта" (Италия)
"Олимпиакос" (Греция) – "Байер" (Германия)
Первые поединки раунда стыковых матчей (1/16 финала) состоятся 17/18 февраля, а ответные встречи – 24/25 февраля.
Календарь плей-офф Лиги чемпионов
Стыковые матчи: 17/18 и 24/25 февраля 2026 года
Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 27 февраля 2026 года
1/8 финала: 10/11 и 17/18 марта 2026 года
1/4 финала: 7/8 и 14/15 апреля 2026 года
1/2 финала: 28/29 апреля и 5/6 мая 2026 года
Финал: 30 мая 2026 года (Будапешт)
Отметим, что в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.
Ранее сообщалось, что определились пары стыковых матчей Лиги конференций.