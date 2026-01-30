Определились пары стыковых матчей Лиги чемпионов: результаты жеребьевки

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

В пятницу, 30 января, состоялась жеребьевка стыковых матчей (1/16 финала) Лиги чемпионов сезона-2025/26.

В плей-офф самого престижного евротурнира вышли 24 клуба.

Топ-8 общей турнирной таблицы основного этапа Лиги чемпионов напрямую попали в 1/8 финала. Это "Арсенал" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Барселона" (Испания), "Челси" (Англия), "Спортинг" (Португалия) и "Манчестер Сити" (Англия).

Команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Жеребьевка определила, кто с кем сыграет.

Лига чемпионов-2025/26: пары стыковых матчей

"Бенфика" (Португалия) – "Реал" Мадрид (Испания)

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Интер" (Италия)

"Монако" (Франция) – ПСЖ (Франция)

"Карабах" (Азербайджан) – "Ньюкасл" (Англия)

"Галатасарай" (Турция) – "Ювентус" (Италия)

"Брюгге" (Бельгия) – "Атлетико" Мадрид (Испания)

"Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Аталанта" (Италия)

"Олимпиакос" (Греция) – "Байер" (Германия)

Первые поединки раунда стыковых матчей (1/16 финала) состоятся 17/18 февраля, а ответные встречи – 24/25 февраля.

Календарь плей-офф Лиги чемпионов

Стыковые матчи: 17/18 и 24/25 февраля 2026 года

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 27 февраля 2026 года

1/8 финала: 10/11 и 17/18 марта 2026 года

1/4 финала: 7/8 и 14/15 апреля 2026 года

1/2 финала: 28/29 апреля и 5/6 мая 2026 года

Финал: 30 мая 2026 года (Будапешт)

Отметим, что в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

Ранее сообщалось, что определились пары стыковых матчей Лиги конференций.