Определились пары 1/16 финала Лиги конференций: результаты жеребьевки

Трофей Лиги конференций / © Associated Press

В пятницу, 16 января, состоялась жеребьевка стыковых матчей (1/16 финала) Лиги конференций сезона-2025/26.

Своих соперников узнали клубы, которые заняли в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций места с 9-го по 24-е.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций, среди которых и донецкий "Шахтер", напрямую вышли в 1/8 финала.

Лига конференций-2025/26: пары 1/16 финала

КуПС (Финляндия) – "Лех" (Польша)

"Ноа" (Армения) – "АЗ Алкмар" (Нидерланды)

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) – "Кристал Пэлас" (Англия)

"Ягеллония" (Польша) – "Фиорентина" (Италия)

"Шкендия" (Северная Македония) – "Самсунспор" (Турция)

"Дрита" (Косово) – "Целье" (Словения)

"Сигма" (Чехия) – "Лозанна" (Швейцария)

"Омония" (Кипр) – "Риека" (Хорватия)

Также стали известны пары, с победителями которых "Шахтер" может встретиться в 1/8 финала Лиги конференций.

Потенциальные соперники "Шахтера" в 1/8 финала Лиги конференций

Победитель пары КуПС (Финляндия) – "Лех" (Польша)

Победитель пары "Шкендия" (Северная Македония) – "Самсунспор" (Турция)

Поединки 1/16 финала Лиги конференций состоятся 19 и 26 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала намечена на 27 февраля, а поединки этой стадии состоятся 12 и 19 марта.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" узнал потенциальных соперников в 1/8 финала Лиги конференций.