Определились пары 1/16 финала Лиги конференций: результаты жеребьевки
Поединки этой стадии состоятся 19 и 26 февраля.
В пятницу, 16 января, состоялась жеребьевка стыковых матчей (1/16 финала) Лиги конференций сезона-2025/26.
Своих соперников узнали клубы, которые заняли в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций места с 9-го по 24-е.
Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций, среди которых и донецкий "Шахтер", напрямую вышли в 1/8 финала.
Лига конференций-2025/26: пары 1/16 финала
КуПС (Финляндия) – "Лех" (Польша)
"Ноа" (Армения) – "АЗ Алкмар" (Нидерланды)
"Зриньски" (Босния и Герцеговина) – "Кристал Пэлас" (Англия)
"Ягеллония" (Польша) – "Фиорентина" (Италия)
"Шкендия" (Северная Македония) – "Самсунспор" (Турция)
"Дрита" (Косово) – "Целье" (Словения)
"Сигма" (Чехия) – "Лозанна" (Швейцария)
"Омония" (Кипр) – "Риека" (Хорватия)
Также стали известны пары, с победителями которых "Шахтер" может встретиться в 1/8 финала Лиги конференций.
Потенциальные соперники "Шахтера" в 1/8 финала Лиги конференций
Победитель пары КуПС (Финляндия) – "Лех" (Польша)
Победитель пары "Шкендия" (Северная Македония) – "Самсунспор" (Турция)
Поединки 1/16 финала Лиги конференций состоятся 19 и 26 февраля.
Жеребьевка 1/8 финала намечена на 27 февраля, а поединки этой стадии состоятся 12 и 19 марта.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" узнал потенциальных соперников в 1/8 финала Лиги конференций.