ПСЖ раздавил "Интер" и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов (видео)

ПСЖ / © Associated Press

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Французский ПСЖ разгромно победил итальянский "Интер" в финале Лиги чемпионов сезона-2024/25. Решающий матч самого престижного клубного евротурнира состоялся на "Альянц Арене" в Мюнхене и завершился со счетом 5:0 .

Парижане открыли счет на 12-й минуте поединка. Витинья отдал тонкую передачу к левому флангу штрафной на Дезире Дуэ, который прострелил в центр на Ашрафа Хакими, а тот расстрелял пустые ворота.

На 20-й минуте подопечные Луиса Энрике увеличили свое преимущество в счете. Дезире Дуэ на дальнем углу штрафной получил мяч от Усмана Дембеле и рикошетом от Федерико Димарко попал в ближний угол.

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Во втором тайме ПСЖ сделал счет разгромным. На 63-й минуте Дезире Дуэ оформил дубль, в контратаке завершив передачу от Витиньи ударом в ближний угол.

На 73-й минуте парижский клуб в четвертый раз поразил ворота "нерадзурри". Хвича Кварацхелия воспользовался пасом от Усмана Дембеле и реализовал выход один на один с Янном Зоммером.

На 87-й минуте ПСЖ забил пятый мяч – Сенни Маюлу отличился с передачи Брэдли Барколя и установил окончательный счет.

Обзор матча ПСЖ – "Интер"

Будет добавлен в скором времени.

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Отметим, что на стадии полуфинала ПСЖ прошел лондонский "Арсенал" (1:0, 2:1), а "Интер" в экстра-таймах одолел "Барселону" (3:3, 4:3).

ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, приняв участие в своем втором финале. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии".

"Интер" в седьмой раз сыграл в финале Лиги чемпионов (ранее – Кубка европейских чемпионов). "Нерадзурри" трижды выигрывали турнир (1964, 1965, 2010) и четырежды проиграли в финальных матчах (1967, 1972, 2023, 2025).

Таким образом, ПСЖ завоевал первый в клубной истории требл. В этом сезоне парижане также выиграли чемпионат и Кубок Франции.

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