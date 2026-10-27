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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Шахтер — Динамо: онлайн-видеотрансляция матча 1/8 финала Кубка Украины

Смотрите прямую трансляцию поединка 1/8 финала Кубка Украины по футболу между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтер" — "Динамо"

"Шахтер" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Во вторник, 27 октября, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сразятся в матче 1/8 финала Кубка Украины сезона-2026/27.

Поединок состоится на "Арене Львов" во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

В 1/16 финала турнира гранды украинского футбола победили представителей Второй лиги: "Шахтер" разгромил "Ольховцы" (3:0), а "Динамо" одолело винницкую "Ниву" (1:0).

Отметим, что в предыдущем розыгрыше Кубка Украины "бело-синие" и "горняки" также встретились уже на стадии 1/8 финала. Тогда "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером" со счетом 2:1.

Согласно регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время будет сразу пробиваться серия пенальти — без дополнительных таймов.

Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча "Шахтер" — "Динамо".

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1).

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