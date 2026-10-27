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Шахтар — Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу 1/8 фіналу Кубка України
Дивіться пряму трансляцію поєдинку 1/8 фіналу Кубка України з футболу між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо".
У вівторок, 27 жовтня, донецький "Шахтар" і київське "Динамо" позмагаються в матчі 1/8 фіналу Кубка України сезону-2026/27.
Поєдинок відбудеться на "Арені Львів" у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18:00.
В 1/16 фіналу турніру гранди українського футболу перемогли представників Другої ліги: "Шахтар" розгромив "Вільхівці" (3:0), а "Динамо" здолало вінницьку "Ниву" (1:0).
Зазначимо, що у попередньому розіграші Кубка України "біло-сині" та "гірники" також зустрілися вже на стадії 1/8 фіналу. Тоді "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Шахтарем" з рахунком 2:1.
Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.
До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу "Шахтар" — "Динамо".
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).