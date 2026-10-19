Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів третього туру

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

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20 та 21 жовтня відбудуться матчі третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Україну в найпрестижнішого єврокубку представляє чинний чемпіон УПЛ — донецький "Шахтар", який напряму потрапив до основного етапу турніру.

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Підопічні Арди Турана розпочали єврокубковий сезон виїзною нічиєю з чемпіоном Нідерландів — ПСВ (1:1), після чого в номінально домашньому поєдинку на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні здолали чемпіона Греції — афінський АЕК (3:1).

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У 3-му турі Ліги чемпіонів "гірники" у середу, 21 жовтня, на виїзді позмагаються з чемпіоном Італії — міланським "Інтером". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу "Інтер" — "Шахтар".

Розклад і результати матчів 3-го туру Ліги чемпіонів

Вівторок, 20 жовтня

19:45 "Сабах" (Азербайджан) — "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

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19:45 "Фенербахче" (Туреччина) — "Славія" (Чехія)

22:00 "Ліверпуль" (Англія) — "Вільярреал" (Іспанія)

22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) — АЕК Афіни (Греція)

22:00 "Наполі" (Італія) — "Буде-Глімт" (Норвегія)

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22:00 "Порту" (Португалія) — ПСВ (Нідерланди)

22:00 ПСЖ (Франція) — "Барселона" (Іспанія)

22:00 "Рома" (Італія) — "Слован" Братислава (Словаччина)

22:00 "Штутгарт" (Німеччина) — "Атлетіко" (Іспанія)

Середа, 21 жовтня

19:45 "Комо" (Італія) — "Манчестер Юнайтед" (Англія)

19:45 "Лілль" (Франція) — "Галатасарай" (Туреччина)

22:00 "Астон Вілла" (Англія) — "Вікінг" (Норвегія)

22:00 "Баварія" (Німеччина) — "Арсенал" (Англія)

22:00 "Бетіс" (Іспанія) — "Феєнорд" (Нідерланди)

22:00 "Брюгге" (Бельгія) — "Ланс" (Франція)

22:00 "Інтер" (Італія) — "Шахтар" (Україна)

22:00 "Реал" Мадрид (Іспанія) — "Лейпциг" (Німеччина)

22:00 "Спортинг" (Португалія) — ЛАСК (Австрія)

Формат Ліги чемпіонів

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками — чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі у форматі двоматчевих протистоянь відбудеться 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та 1/2 фіналу. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 5 червня 2027 року на стадіоні "Метрополітано" у Мадриді.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб в серії пенальті здолав лондонський "Арсенал" і вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок.

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