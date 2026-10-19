ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
2 хв

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів третього туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 3-го туру основного раунду найпрестижнішого єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Трофей Ліги чемпіонів

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

20 та 21 жовтня відбудуться матчі третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Україну в найпрестижнішого єврокубку представляє чинний чемпіон УПЛ — донецький "Шахтар", який напряму потрапив до основного етапу турніру.

Підопічні Арди Турана розпочали єврокубковий сезон виїзною нічиєю з чемпіоном Нідерландів — ПСВ (1:1), після чого в номінально домашньому поєдинку на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні здолали чемпіона Греції — афінський АЕК (3:1).

У 3-му турі Ліги чемпіонів "гірники" у середу, 21 жовтня, на виїзді позмагаються з чемпіоном Італії — міланським "Інтером". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу "Інтер" — "Шахтар".

Розклад і результати матчів 3-го туру Ліги чемпіонів

Вівторок, 20 жовтня

19:45 "Сабах" (Азербайджан) — "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

19:45 "Фенербахче" (Туреччина) — "Славія" (Чехія)

22:00 "Ліверпуль" (Англія) — "Вільярреал" (Іспанія)

22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) — АЕК Афіни (Греція)

22:00 "Наполі" (Італія) — "Буде-Глімт" (Норвегія)

22:00 "Порту" (Португалія) — ПСВ (Нідерланди)

22:00 ПСЖ (Франція) — "Барселона" (Іспанія)

22:00 "Рома" (Італія) — "Слован" Братислава (Словаччина)

22:00 "Штутгарт" (Німеччина) — "Атлетіко" (Іспанія)

Середа, 21 жовтня

19:45 "Комо" (Італія) — "Манчестер Юнайтед" (Англія)

19:45 "Лілль" (Франція) — "Галатасарай" (Туреччина)

22:00 "Астон Вілла" (Англія) — "Вікінг" (Норвегія)

22:00 "Баварія" (Німеччина) — "Арсенал" (Англія)

22:00 "Бетіс" (Іспанія) — "Феєнорд" (Нідерланди)

22:00 "Брюгге" (Бельгія) — "Ланс" (Франція)

22:00 "Інтер" (Італія) — "Шахтар" (Україна)

22:00 "Реал" Мадрид (Іспанія) — "Лейпциг" (Німеччина)

22:00 "Спортинг" (Португалія) — ЛАСК (Австрія)

Формат Ліги чемпіонів

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками — чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі у форматі двоматчевих протистоянь відбудеться 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та 1/2 фіналу. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 5 червня 2027 року на стадіоні "Метрополітано" у Мадриді.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб в серії пенальті здолав лондонський "Арсенал" і вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie