ПСЖ із Забарним у серії пенальті здолав "Арсенал" та став переможцем Ліги чемпіонів

Парижани вдруге поспіль виграли найпрестижніший єврокубок.

ПСЖ — "Арсенал"

Французький ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

У фінальному матчі найпрестижнішого клубного євротурніру, який відбувся 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті, паризький клуб обіграв англійський "Арсенал" за підсумками серії пенальті.

Підопічні Мікеля Артети відкрили рахунок уже на 6-й хвилині зустрічі — Маркіньйос на правому фланзі оборони влучив м'ячем у Леандро Троссара, після чого Кай Гаверц скористався відскоком, вийшов один на один з голкіпером і з гострого кута завдав гарматного удару під поперечину.

У другому таймі підопічні Луїса Енріке відігралися — на 65-й хвилин Усман Дембеле реалізував пенальті, який арбітр призначив за фол Крістіана Москери проти Хвічі Кварацхелії у штрафному майданчику "канонірів".

На 78-й хвилині парижани могли виходити вперед, але Кварацхелія у швидкій контратаці влучив у стійку.

Оскільки основний час матчу завершився внічию 1:1, то гра перейшла до екстратаймів.

В екстратаймах команди голів не забили, тож переможець цього матчу та всього турніру визначався у серії пенальті, де точнішими були гравці ПСЖ — 4:3.

У парижан в серії пенальті забивали Гонсалу Рамуш, Дезіре Дуе, Ашраф Хакімі та Лукас Бералдо, тоді як Нуну Мендеш не переграв воротаря "гармашів" Давіда Раю. У лондонців 11-метрові реалізували Віктор Дьокереш, Деклан Райс і Габріел Мартінеллі, а Еберечі Езе та Габріел Магальяес пробили повз ворота.

Український центральний захисник парижан Ілля Забарний розпочав матч на лавці для запасних, але вийшов на заміну й відіграв увесь другий екстратайм.

Для 23-річного українця цей матч став сьомим у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів і лише першим у плейоф.

Огляд матчу ПСЖ — "Арсенал"

Буде додано незабаром.

ПСЖ вдруге в історії та вдруге поспіль став переможцем Ліги чемпіонів. Торік у фіналі французький клуб розчавив італійський "Інтер" (5:0). Перед цим у півфіналі підопічні Енріке здолали саме "Арсенал" (1:0, 2:1).

Для ПСЖ це був третій в історії фінал Ліги чемпіонів. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії" (0:1).

"Арсенал" удруге зіграв у фіналі Ліги чемпіонів і вперше за 20 років. У сезоні-2005/06 "каноніри" програли поєдинок за трофей "Барселоні" (1:2).

