УЄФА назвав найкращого гравця фіналу Ліги чемпіонів

Нагороду отримав півзахисник парижан Вітінья.

Вітінья підіймає трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

Португальський півзахисник французького ПСЖ Вітінья визнаний найкращим гравцем фінального матчу Ліги чемпіонів-2025/26 проти лондонського "Арсенала", який завершився перемогою парижан у серії пенальті.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

26-річний португалець не відзначився результативними діями в цьому поєдинку, але був корисний як в атаці, так і в обороні.

У сезоні Ліги чемпіонів-2025/26 Вітінья провів 17 матчів, відзначившись 6 забитими м'ячами та однією гольовою передачею.

Нагадаємо, ПСЖ здолав "Арсенал" у серії пенальті (4:3) після нічиєї (1:1) в основний і додатковий час.

ПСЖ вдруге в історії та вдруге поспіль став переможцем Ліги чемпіонів. Торік у фіналі французький клуб розчавив італійський "Інтер" (5:0). Перед цим у півфіналі підопічні Луїса Енріке здолали саме "Арсенал" (1:0, 2:1).

