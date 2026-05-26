Чому повню 31 травня 2026 року називають Блакитною: пояснення рідкісного явища

Блакитний Місяць

Попри назву, Місяць під час Блакитної повні не стає синім або блакитним. Так називають другу повню, яка відбувається в одному календарному місяці. Саме така ситуація трапиться у травні 2026 року: перша повня була 1 травня, а друга припаде на 31 травня.

Назва “Блакитна повня” походить з англомовного вислову “Once in a Blue Moon”, який означає щось рідкісне або незвичайне. З часом цей термін закріпився в астрономії та популярній культурі для позначення другої повні за один місяць.

У середньому Блакитна повня трапляється раз на два-три роки, тому це явище вважають особливим. У 2026 році травень стане одним із небагатьох місяців із двома повнями, що й створить ефект “блакитного” Місяця.

Іноді Місяць справді може набувати синюватого відтінку через пил, дим або вулканічний попіл в атмосфері, однак це дуже рідкісне природне явище і воно не пов’язане безпосередньо з Блакитною повнею.

В астрології Блакитну повню вважають періодом завершення циклів, сильних емоцій та несподіваних змін. Цього разу вона відбудеться у знаку Стрільця, що посилить теми свободи, пошуку сенсу та внутрішніх трансформацій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

