ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
2 хв

Чому повню 31 травня 2026 року називають Блакитною: пояснення рідкісного явища

31 травня 2026 року на небі зійде так звана Блакитна повня — рідкісне астрономічне явище, назва якого часто вводить людей в оману.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Блакитний Місяць

Блакитний Місяць

Попри назву, Місяць під час Блакитної повні не стає синім або блакитним. Так називають другу повню, яка відбувається в одному календарному місяці. Саме така ситуація трапиться у травні 2026 року: перша повня була 1 травня, а друга припаде на 31 травня.

Назва “Блакитна повня” походить з англомовного вислову “Once in a Blue Moon”, який означає щось рідкісне або незвичайне. З часом цей термін закріпився в астрономії та популярній культурі для позначення другої повні за один місяць.

У середньому Блакитна повня трапляється раз на два-три роки, тому це явище вважають особливим. У 2026 році травень стане одним із небагатьох місяців із двома повнями, що й створить ефект “блакитного” Місяця.

Іноді Місяць справді може набувати синюватого відтінку через пил, дим або вулканічний попіл в атмосфері, однак це дуже рідкісне природне явище і воно не пов’язане безпосередньо з Блакитною повнею.

В астрології Блакитну повню вважають періодом завершення циклів, сильних емоцій та несподіваних змін. Цього разу вона відбудеться у знаку Стрільця, що посилить теми свободи, пошуку сенсу та внутрішніх трансформацій.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
187
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie