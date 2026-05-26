Дані про все про майно та активи українців: поліції хочуть розширити повноваження

Поліція може отримати доступ до всіх даних про майно та активи українців / © npu.gov.ua

У Верховній Раді пропонують розширити доступ Нацполіції до інформації про майно та активи українців.

Відповідний законопроєкт було зареєстровано під № 15260.

Зміст документу

Автори документу зазначають, що його основними завданнями є:

виявлення фактів набуття особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких не відповідає їх законним доходам;

збір, аналіз та документування інформації щодо джерел походження таких активів;

установлення обставин придбання майна, користування активами або здійснення значних видатків.

У документі зауважують, що Нацполіція має протидіяти кримінальним корупційним правопорушенням. Водночас законодавство не передбачає вжиття заходів поліцією щодо виявлення необґрунтованих активів.

«Підрозділи Національної поліції… зможуть здійснювати заходи щодо збору, аналізу та документування інформації, яка буде свідчити про наявність необґрунтованих активів та можливі факти незаконного збагачення», — зазначили автори проєкту.

Також поліцейським можуть надати повноваження не лише для виявлення незаконних активів, а й для розшуку та арешту майна, яке може бути стягнуте в дохід держави. Для цього поліція зможе отримувати інформацію від державних органів, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб, у тому числі з автоматизованих систем, реєстрів і банків даних.

Нові повноваження і конкуренція з НАБУ та САП

Як зауважує «Судово-юридична газета», фактично законопроєкт суттєво розширює роль Нацполіції у сфері антикорупційного контролю.

Раніше повноваження щодо виявлення необґрунтованих активів були переважно в руках НАБУ, САП та інших спеціалізованих органів.

У виданні заувають, що законопроєкт може викликати дискусію щодо меж повноважень Нацполіції у сфері антикорупційного контролю, адже поліція фактично отримує ширший доступ до реєстрів, збору інформації та механізмів пошуку необґрунтованих активів.

За що можна буде отримати штрафи?

Як додає «24 каанал», законопроєкт може посилити відповідальність за перешкоджання роботі правоохоронців.

Штрафи можуть отримати ті, хто:

не надає інформацію поліції;

подає неправдиві дані щодо активів;

порушує терміни відповіді на запити;

розголошує третім особам про збір інформації поліцією.

