«Шахеди» стає дедалі важче збивати: у Повітряних силах назвали причину

Росія нарощує масштаби одночасних атак «шахедами» по Україні і збивати їх стає дедалі важче.

Про це заявив заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров (позивний «Лазар») на полях IV Міжнародного саміту міст і регіонів «Партнерство. Стійкість. Готовність».

За його словами, кількість «шахедів», які РФ запускає одночасно, стрімко зростає. «Лазар» навів приклад, як одного дня по Україні було запущено 741 «Шахед». І лише 23 російські ударні дрони досягли своєї цілі.

«Це аж ніяк не знімає з нас відповідальності за те, що ці „Шахеди“ досягли цілей. Але робота насправді стає все важчою, бо що кількість „Шахедів, які випускаються одночасно, стрімко зростає“, — розповів заступник командувача Повітряних сил.

Також він додав, що росіяни постійно змінюють тактику застосування безпілотників та нарощують масштаби ударів. А самі атаки дронами стають дедалі складнішими для ППО через одночасне застосування великої кількості безпілотників та комбінування різних засобів ураження.

Раніше повідомлялося, що російські війська можуть готувати новий масований удар по Україні в наступні дві доби.

Глава МВС Ігор Клименко прокоментував, чи варто киянам залишати Київ на тлі інформації про новий масований російський удар.

