В Україні озвучили нові дані про утримання в РФ і повернення полонених

У російському полоні станом на травень 2026 року утримуються близько 7 тисяч українських військовослужбовців. Окремо ситуація з цивільними залишається ще більш невизначеною. За різними оцінками, РФ утримує від 10 до 20 тис. громадян України.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк із посиланням на нове дослідження.

«У російському полоні наразі утримують близько 7 тисяч українських військовослужбовців; цивільних — за різними даними — від 10 до 20 тисяч. За весь час з полону вдалося повернути трохи більше 9 048 українців. Переважно військових», — заявила вона.

Масові тортури полонених у РФ

Кондратюк також підкреслила, що йдеться не про поодинокі випадки, а про масштабну практику жорстокого поводження і катувань.

«Понад 95% українських військовополонених зазнають тортур та жорстокого поводження в російському полоні… Це державна політика», — сказала вона.

Окремо Кондратюк звернула увагу на нещодавню передачу тіл загиблих:

«Нещодавно Росія повернула нам з полону 375 тіл з ознаками тортур і ненадання допомоги», — заявила Кондратюк.

За її словами, ці дані, разом із результатами профільних досліджень, формують доказову базу щодо системних порушень міжнародного гуманітарного права та можуть бути використані для подальших юридичних дій і санкційного тиску.

Цдеться про масштабну проблему ненадання медичної допомоги, катувань і порушення базових норм утримання полонених, що фіксується міжнародними моніторинговими структурами.

Нагадаємо, раніше йшлося про українського військового, якого російські окупанти закатували до смерті. Це начальник медичної служби «Азову» Олександр Крохмалюк. Він потрапив до полону під час виходу з «Азовсталі».

Судово-медична експертиза зафіксувала у загиблого воїна численні переломи ребер та тупу травму грудної клітки.

