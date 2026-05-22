Зламані ребра та вибита грудна клітка: бійця "Азову" до смерті закатували у полоні РФ (фото)

Очільник медичної служби «Азову» Олександр Крохмалюк / © Святослав «Калина» Паламар

Російські окупанти закатували до смерті начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка, який потрапив до полону під час виходу з «Азовсталі». Судово-медична експертиза зафіксувала у загиблого воїна численні переломи ребер та тупу травму грудної клітки.

Про це повідомив заступник командира 1 корпусу Національної гвардії України «Азов» Святослав «Калина» Паламар.

Крохмалюк приєднався до «Азову» 2016 року. На момент потрапляння в полон він очолював медичну службу підрозділу та був військовим медиком, який рятував життя побратимів. Після виходу з «Азовсталі» Олександр опинився в полоні, пережив Оленівку та катівні Таганрога.

Останнім відомим місцем його утримання було СІЗО-2 у Камишині. У вересні 2025 Крохмалюка повернули до України уже мертвим під час чергового етапу репатріації у форматі «1000 на 1000».

Судово-медична експертиза у Львові від 22 вересня 2025 року встановила причину смерті бойового медика — перелом ребер і тупу травму грудної клітки.

«Це ще один вирок системі міжнародного гуманітарного права, що не здатна захистити здоровʼя та життя українських військовополонених у російському полоні. Відкрите та зневажливе порушення Женевської конвенції, катування і вбивства українських військовополонених — це цілеспрямована варварська державна політика росіян. Систематична та задокументована, але безкарна», — наголосив Паламар.

Він наголосив, що міжнародна спільнота не повинна обмежуватися лише моніторингом і звітами. Документування злочинів є важливим, однак цього недостатньо, адже зло без належної реакції лише посилюється.

«Я також вкотре закликаю українських посадовців, правозахисників та дипломатів: кожен випадок смерті від катувань має лунати з трибун ООН, Ради Європи, ОБСЄ, у двосторонніх переговорах. Повернення українських військовополонених та військовополонених «Азову» є вашим обовʼязком та має бути пріоритетом міжнародних відносин України вже зараз. Інакше прийде час, коли нікого буде повертати з полону», — йдеться в заяві «Калини».

До слова, захисник Маріуполя, кінолог «Азову» Назарій Красовський «Вівтар», який у серпні 2025 року повернувся з 3,5-річного російського полону, розповів про катування неволі. Понад місяць бійця катували струмом, голками, побиттям, через що він дістав важку травму хребта і 2,5 року до самого обміну пролежав у камері нерухомим. Доглядати за Красовським допомагали побратими, а вижити допомогла думка про бабусю. Зараз ветеран пересувається на кріслі колісному та проходить реабілітацію у Львові, де до ніг уже починає повертатися чутливість.

