- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1648
- Час на прочитання
- 2 хв
Зламані ребра та вибита грудна клітка: бійця "Азову" до смерті закатували у полоні РФ (фото)
Злочин щодо закатованого азовця став черговим доказом безпорадності міжнародного гуманітарного права. Паламар зробив заклик до українських посадовців, правозахисників та дипломатів.
Російські окупанти закатували до смерті начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка, який потрапив до полону під час виходу з «Азовсталі». Судово-медична експертиза зафіксувала у загиблого воїна численні переломи ребер та тупу травму грудної клітки.
Про це повідомив заступник командира 1 корпусу Національної гвардії України «Азов» Святослав «Калина» Паламар.
Крохмалюк приєднався до «Азову» 2016 року. На момент потрапляння в полон він очолював медичну службу підрозділу та був військовим медиком, який рятував життя побратимів. Після виходу з «Азовсталі» Олександр опинився в полоні, пережив Оленівку та катівні Таганрога.
Останнім відомим місцем його утримання було СІЗО-2 у Камишині. У вересні 2025 Крохмалюка повернули до України уже мертвим під час чергового етапу репатріації у форматі «1000 на 1000».
Судово-медична експертиза у Львові від 22 вересня 2025 року встановила причину смерті бойового медика — перелом ребер і тупу травму грудної клітки.
«Це ще один вирок системі міжнародного гуманітарного права, що не здатна захистити здоровʼя та життя українських військовополонених у російському полоні. Відкрите та зневажливе порушення Женевської конвенції, катування і вбивства українських військовополонених — це цілеспрямована варварська державна політика росіян. Систематична та задокументована, але безкарна», — наголосив Паламар.
Він наголосив, що міжнародна спільнота не повинна обмежуватися лише моніторингом і звітами. Документування злочинів є важливим, однак цього недостатньо, адже зло без належної реакції лише посилюється.
«Я також вкотре закликаю українських посадовців, правозахисників та дипломатів: кожен випадок смерті від катувань має лунати з трибун ООН, Ради Європи, ОБСЄ, у двосторонніх переговорах. Повернення українських військовополонених та військовополонених «Азову» є вашим обовʼязком та має бути пріоритетом міжнародних відносин України вже зараз. Інакше прийде час, коли нікого буде повертати з полону», — йдеться в заяві «Калини».
Росіяни закатували в полоні Олександра Крохмалюка (4 фото)
До слова, захисник Маріуполя, кінолог «Азову» Назарій Красовський «Вівтар», який у серпні 2025 року повернувся з 3,5-річного російського полону, розповів про катування неволі. Понад місяць бійця катували струмом, голками, побиттям, через що він дістав важку травму хребта і 2,5 року до самого обміну пролежав у камері нерухомим. Доглядати за Красовським допомагали побратими, а вижити допомогла думка про бабусю. Зараз ветеран пересувається на кріслі колісному та проходить реабілітацію у Львові, де до ніг уже починає повертатися чутливість.