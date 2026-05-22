Чи буде новий наступ з Білорусі та скільки військ збирає РФ: експерти розповіли подробиці

Лукашенко та Путін

Протягом останнього тижня надходять тривожні сигнали щодо можливих планів Росії на півночі України. Кремль розглядає п’ять сценаріїв, серед яких створення буферної зони на Чернігівщині або похід на Київ. Для цього ворог планує мобілізувати ще 100 тисяч осіб.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідок та спецслужб, ворог має п’ять сценаріїв розширення війни через північ. Атака може відбутися з боку Білорусі, Брянської області або ж проти однієї з країн НАТО з білоруської території.

Джерела у Силах оборони наголошують, що найреалістичнішим із цих сценаріїв є спроба створення буферної зони на Чернігівщині глибиною від 10 до 20 кілометрів. Водночас найменш вірогідним варіантом фахівці вважають нову спробу наступу безпосередньо на Київ.

Щодо термінів, то початок такої операції, згідно з обраними росіянами варіантами, можливий не раніше осені.

Що відбувається на кордоні зараз

Видання зазначає, що наразі рівень загрози на півночі оцінюється як низький. Достатньої кількості російських військ для наступу ні з боку Білорусі, ні зі сторони Брянщини немає. У Білорусі продовжують дислокуватися 4 батальйони місцевої армії — це близько 1900 військових, які проходять постійну ротацію.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко днями запевнив, що Мінськ не планує втягуватися у війну.

«Ми не збираємося втягуватися у війну в Україні. Це можливо лише у тому випадку, якщо Україна вчинить агресію проти нас», — заявив диктатор.

Однак Володимир Зеленський переконаний, що Путін активно намагається втягнути Лукашенка у нові агресивні операції.

Звідки візьмуть війська

Для реалізації північної кампанії Росії потрібні люди. За словами Володимира Зеленського, Кремль готує нові мобілізаційні кроки.

Йдеться про план набрати додатково 100 тисяч осіб, на кшталт хвилі мобілізації восени 2022 року, коли було призвано близько 300 тисяч росіян. Ці сили планують додати до тих 409 тисяч осіб, яких Москва збирається набрати цьогоріч за контрактом. Саме цю стотисячну армію Кремль розглядає як ресурс для можливої операції на північних рубежах України.

Навіщо Росії новий фронт

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтверджує, що російський генштаб активно планує наступальні дії з півночі.

Загалом співрозмовники «РБК-Україна» виділяють 5 головних мотивів російського диктатора:

Скувати сили ЗСУ на півночі, змусивши їх тримати оборону.

Відтягнути українські резерви з гарячих ділянок фронту, зокрема з Донеччини.

Створити буферну зону на прикордонні, про що Путін заявляв ще два роки тому.

Вчинити додатковий психологічний тиск на суспільство, щоб змусити Україну пристати на умови РФ.

У разі атаки на Київ — здійснити чергову спробу захопити військово-політичне керівництво країни.

Українське керівництво запевняє, що ситуація контролюється, а Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій на північних рубежах.

Наступ зі сторони Білорусі — останні новини

Нагадаємо, 18-21 травня Росія та Білорусь проводили спільні ядерні навчання, що доводить наміри Кремля використовувати Мінськ для майбутніх російських військових операцій. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що РФ може провести нову військову операцію з території Білорусі.

Також, начальник Генерального штабу Армії Чеської Республіки Карел Ржегка заявив, що Росія намагається залякати Захід і НАТО своїми військовими навчаннями та ядерною риторикою, однак союзники не бояться такого брязкання зброєю.

Водночас генерал наголосив, що Росія та Білорусь залишаються непередбачуваними, а тому загрозу можливих дій з півночі не можна повністю виключати. За його словами, Україна зараз значно сильніша, ніж на початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

