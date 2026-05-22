Нова фаза війни: зміна влади в Угорщині спровокувала масовані удари РФ по Закарпаттю

Щойно «друг» Путіна Орбан втратив владу в Угорщині, Росія почала бити по Закарпаттю, де мешкають етнічні угорці

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр перебував на посаді лише 12 годин, коли перші російські ракети та безпілотники вдарили по Закарпаттю — регіону, який Москва не чіпала з першого дня повномасштабного вторгнення.

Про те, як зміна політичного ландшафту в Європі відкрила нову фазу російсько-української війни, пише The Telegraph.

Кінець «орбанівської парасольки»

Понад чотири роки Закарпаття, де до війни проживало близько 150 тисяч етнічних угорців, залишалося своєрідною «тихою гаванню». Експерти в один голос стверджують: регіон залишався недоторканим завдяки негласній домовленості між кремлівським диктатором Володимиром Путіним та угорським прем’єром Віктором Орбаном. Останній роками використовував угорську меншину в Україні як політичну зброю, щоб блокувати євроінтеграцію Києва та пакети військової допомоги, що ідеально вписувалося в інтереси Кремля.

Петер Сіярто, ексочільник МЗС Угорщини, незадовго до відставки навіть відкрито натякав угорським ЗМІ, що безпека Закарпаття — «ймовірно, не випадковість».

Однак усе змінилося у квітні 2026 року, коли Орбан із тріском програв вибори 45-річному юристу Петеру Мадяру, який пообіцяв повернути Угорщину до орбіти ЄС і НАТО та віддалитися від Москви. 12 травня новий уряд було офіційно сформовано, а вже 13 травня під час наймасштабнішої атаки «Шахедів» Росія вдарила по Мукачеву та інфраструктурі біля угорського кордону.

«Це був попереджувальний постріл для нового уряду. Підхід Орбана був беззастережно проросійським… Москва не хоче, щоб це змінилося», — пояснив директор Інституту політичного капіталу в Будапешті Петер Креко.

Новий уряд Угорщини переходить до дій

Реакція нового прем’єра була миттєвою і безпрецедентною. За лічені години після удару по Закарпаттю Петер Мадяр викликав російського посла «на килим». Це стало першим випадком за всі роки війни, коли Угорщина вжила дипломатичних заходів у відповідь на російську агресію в Україні.

Експерти зазначають, що Москва, можливо, прорахувалася. Замість того, щоб залякати новий уряд, ракетний терор лише підштовхнув Будапешт ближче до Києва. Уряд Мадяра вже зняв вето Орбана на кредит у 90 мільярдів євро для України, а сам прем’єр жорстко засудив російські атаки. Водночас аналітики попереджають: тепер Угорщині варто готуватися до російських гібридних загроз і спроб дестабілізації, з якими давно стикаються інші країни НАТО.

Чому Росія б’є по Закарпаттю: експертні оцінки

Після перших ударів по регіону в суспільстві виникли питання щодо здатності російських БПЛА долати тисячі кілометрів попри роботу ППО. Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що дрони активно маневрують, ховаються у хмарах і використовують спеціальні датчики ухилення. Водночас Ігнат прямо пов’язав ці атаки з політикою: «Щойно змінилося політичне керівництво в Угорщині — одразу туди прилетіли дрони. Показово».

Видання The Times також підтверджує, що Путін продовжуватиме тероризувати Закарпаття через програш свого багаторічного соратника. Орбан активно використовував війну у своїй токсичній передвиборчій кампанії, роздавав паспорти і зображував Петера Мадяра як «маріонетку Заходу». Проте, щойно Орбан втратив вплив, неформальна угода про захист етнічних угорців була миттєво скасована Кремлем, а першим під удар потрапив Ужгород.

