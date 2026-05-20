Прем’єр Угорщини Петер Мадяр збирається на Закарпаття: чого він хоче

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр збирається приїхати до Закарпаття на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Він хоче зустрітися у Берегові на початку червня.

Про це Петер Мадяр заявив під час пресконференції з польським прем’єром Дональдом Туском у Варшаві 20 травня, пише «Інтерфакс-Україна».

Петер Мадяр зазначив, що сподівається на зустріч із Володимиром Зеленським.

«Як я згадував і як пропонував, на початку червня ми плануємо зустрітися з президентом Зеленським у Берегові — місті на Закарпатті з угорською більшістю», — повідомив він.

Раніше очільник уряду Угорщини заявив про бажання зустрітися на Закарпатті 28 квітня. Тоді радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що президент наразі не узгоджував свій графік на червень, і додав, що «двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах».

Мадяр бачить можливість «відкрити новий розділ між Україною та Угорщиною» в питанні національних меншин. Він висловив сподівання на швидкі та ефективні переговори щодо цих питань із Києвом.

«Ми надіслали повідомлення українській стороні, і ми також повідомили, що розпочалися переговори на технічному рівні щодо прав угорської меншини, яка проживає на Закарпатті, щоб вона отримала те, що належить усім меншинам у Європейському Союзі», — заявив він.

Також угорський прем’єр заявив, що після врегулювання питання угорської меншини в Україні Угорщина надасть згоду на відкриття першого переговорного кластера в межах вступу України до ЄС.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що передасть свою вихідну допомогу після відставки в розмірі близько 125 тисяч доларів на потреби дитячого будинку «Добрий самаритянин» у селі Велика Добронь на Закарпатті, де проживає угорська меншина.

Відповідний лист з обіцянкою негайно переказати кошти експрем’єр уже надіслав директорці закладу.

Новий очільник угорського уряду Петер Мадяр, який раніше закликав попередників відмовитися від компенсацій, підтримав ініціативу Орбана та інших ексурядовців щодо благодійності.

Наразі Мадяр чекає на реквізити рахунку дитбудинку, щоб особисто проконтролювати, що вся сума була переказана за призначенням і дійшла до дітей.

