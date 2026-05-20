Де поставити роутер у трикімнатній квартирі, щоб Wi-Fi однаково добре ловив у всіх приміщеннях

Де розмістити роутер у квартирі / © unsplash.com

Реклама

У How to Geek розповіли, де краще ставити роутер у квартирі або приватному будинку, щоб Wi-Fi рівномірно покривав усі кімнати.

Чому важливо правильно розмістити роутер

Wi-Fi сигнал поширюється в усіх напрямках, але його значно послаблюють:

товсті стіни (особливо бетон і цегла);

металеві предмети та побутова техніка;

дзеркала та великі меблі;

електромагнітні перешкоди від мікрохвильовок і телевізорів.

Через це навіть у невеликій квартирі можуть з’являтися зони зі слабким сигналом або повною відсутністю інтернету.

Реклама

Найкраще місце для роутера

Центральна частина квартири або будинку

Найкраще рішення — встановити роутер максимально близько до центру житлового простору. Це дозволяє сигналу рівномірно розходитися до всіх кімнат:

оптимально для квартир з 1–4 кімнатами;

зменшує кількість «мертвих зон»;

покращує стабільність з’єднання.

Підняте розташування (на висоті)

Роутер краще ставити:

на полиці

на шафі

на стіні

Що вища позиція, то краще розповсюджується сигнал, оскільки він поширюється вниз і в боки.

Відкрите місце без перешкод

Роутер не можна ховати:

Реклама

до шафу

до ніші

за телевізор

у кут кімнати

Відкрите розташування значно підвищує якість Wi-Fi сигналу.

Подалі від техніки та перешкод

Уникайте розміщення поруч із:

мікрохвильовою піччю

холодильником

телевізором

Bluetooth-пристроями

великими металевими об’єктами

Це джерела інтерференції, які можуть суттєво знижувати швидкість інтернету.

Для багатоповерхових будинків

Якщо у вас 2 поверхи:

Реклама

ставте роутер ближче до міжповерхового перекриття;

або на першому поверсі ближче до стелі;

або на другому поверсі ближче до підлоги;

це забезпечить рівномірне покриття обох рівнів.

Де НЕ можна ставити роутер:

в кутку квартири

біля зовнішніх стін

у шафах і закритих просторах

поруч із великими електроприладами

біля дзеркал або акваріумів

Таке розташування створює сильні втрати сигналу.

Як покращити Wi-Fi, якщо сигнал слабкий

Якщо правильне розміщення не вирішило проблему, спробуйте:

змінити канал Wi-Fi у налаштуваннях роутера;

оновити прошивку пристрою;

встановити Wi-Fi репітер;

використовувати mesh-систему для великих квартир.

FAQ

Де краще поставити роутер у квартирі?

Реклама

Найкраще — в центральній, відкритій і підвищеній точці квартири, щоб сигнал рівномірно поширювався до всіх кімнат.

Чому Wi-Fi погано ловить у кімнатах?

Причини можуть бути такі: товсті стіни, неправильне розміщення роутера, перешкоди від техніки або занадто велика відстань до пристрою.

Як покращити сигнал Wi-Fi у квартирі?

Реклама

Розмістіть роутер у центрі житла, підніміть його вище, приберіть перешкоди та за потреби використайте підсилювач сигналу або mesh-систему.

Новини партнерів