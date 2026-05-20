Скандал в англійському футболі: клуб виключили з плейоф за вихід до АПЛ через шпигунство

"Саутгемптон" / © Associated Press

Реклама

В англійському футболі спалахнув скандал — "Саутгемптон" виключили з плейоф за вихід до АПЛ через шпигунство.

Про це повідомила Англійська футбольна ліга (EFL).

"Святі" у фіналі плейоф Чемпіоншипу повинні були зіграти за вихід до елітного дивізіону проти "Галл Сіті", але за кілька днів до матчу клуб дискваліфікували.

Реклама

Повідомляється, що представник "Саутгемптона" шпигував за тренуванням "Мідлсбро" перед першим півфіналом плейоф. У Мережі з'явились фото, які на яких нібито аналітик "святих" знімає відео.

"Саутгемпон" визнав факт цього вчинку, а також ще кількох спостережень: перед матчами: проти "Оксфорда" (грудень 2025 року) та "Іпсвіча" (квітень 2026 року).

Цікаво, що перемогти "Саутгемптону" не вдалося в жодному з цих трьох поєдинків, коли вони стежили за суперниками.

Дискваліфікований "Саутгемптон" у фіналі плейоф Чемпіоншипу замінить "Мідлсбро", який раніше поступився "святим" у півфіналі за сумою двох матчів.

Реклама

Крім того, з клубу знімуть 4 очки у турнірній таблиці наступного сезону Чемпіоншипу.

Фінальний матч плейоф Чемпіоншипу між "Мідлсбро" та "Галл Сіті" відбудеться у суботу, 23 травня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Раніше путівки до АПЛ на наступний сезон здобули "Ковентрі" та "Іпсвіч", які фінішували на першій та другій сходинках у турнірній таблиці Чемпіоншипу відповідно.

Раніше повідомлялося, що "Арсенал" уперше за 22 роки став чемпіоном АПЛ.

Реклама

Новини партнерів