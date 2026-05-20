Венсан Кассель показав молодшу доньку-красуню від Моніки Беллучі і ніжно привітав її з 16-річчям

Моніка Беллуччі та Венсан Кассель / © Associated Press

Французький актор Венсан Кассель показав молодшу доньку від колишньої дружини, італійської акторки Моніки Беллуччі, і ніжно привітав її з 16-річчям.

Леоні доволі рідкісна гостя у фотоблогах зіркових батьків. Проте в Instagram Венсан Кассель вперше за тривалий час опублікував їхнє спільне фото. На знімку вони насолоджувалися часом, проведеним разом, і зазнімкували цей момент на камеру.

Як виявилося, актор не просто так показався з донькою-красунею, а з нагоди важливого свята. У Леоні день народження. Тож, Венсан Кассель привітав спадкоємицю, адресувавши їй теплі та ніжні слова.

Венсан Кассель з донькою Леоні / © instagram.com/vincentcassel

«З 16-річчям мою чудову й тендітну дівчинку, яку я люблю понад усе на світі», — звернувся до Леоні артист.

Зазначимо, Венсан Кассель та Моніка Беллуччі прожили в шлюбі від 1999 року до 2013-го. У колишнього подружжя є дві спільні доньки — Діва та Леоні. Актори розлучились на позитивній ноті та з повагою ставляться одне до одного.

Нагадаємо, наразі Венсан Кассель перебуває в стосунках з австралійською моделлю Нарою Баптістою. У пари є спільна дитини. Нещодавно на свіжому фото він показував підрослого сина від Нари.

