День ангела 20 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 20 травня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 20 травня

20 травня 2026 року привітайте з іменинами Олександра, Олексія.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві енергійний, товариський, позитивний. В дорослому віці стає сміливим, вірним, дружелюбним.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві комунікабельний, веселий, добре вчиться. В дорослому віці стає щирим, працьовитим, рішучим.

День ангела 20 травня — душевні привітання в прозі

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього лихого, підказує правильні рішення та наповнює серце спокоєм. Бажаю міцного здоров’я, внутрішньої гармонії та радості в кожному дні.

З Днем ангела! Нехай цей світлий день принесе тобі тепло, віру та натхнення. Хай ангел-охоронець веде тебе рівною дорогою, допомагає долати труднощі й дарує щасливі зустрічі та добрі новини.

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для щастя, любові та спокою. Нехай небесний захисник береже тебе від негараздів і щодня дарує впевненість у завтрашньому дні.

Зі святом твого небесного покровителя! Нехай ангел-охоронець завжди стоїть за плечем, підтримує у важкі моменти та надихає на добрі справи. Бажаю світла в душі, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай життя буде сповнене добрих знаків, щасливих подій і теплих слів. Хай твій ангел завжди захищає тебе, дарує сили, мудрість і віру у краще.

