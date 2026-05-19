Чи буде демобілізація та наступ з Білорусі: головне з інтерв’ю Сирського

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Реклама

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму новому інтерв’ю «Мілітарному» зробив низку важливих заяв про ротації і зарплати військових, а також загрозу з Білорусі.

ТСН. ua тезово зібрав найголовніші повідомлень Сирського

Загроза з Білорусі

Головком ЗСУ Сирський попередив про плани РФ наступати з Білорусі.

Реклама

«Ми маємо 1200 км активного фронту. Противник переважає нас у кількості бригад і полків вдвічі. Ми постійно ведемо бойові дії. І тенденція — до того, що лінія фронту збільшуватиметься. Ви знаєте останні дані нашої розвідки та заяви нашого президента, верховного головнокомандувача про загрозу від Росії з боку Білорусі, можливу операцію на півночі», — попередив Сирський.

Чи буде демобілізація

Сирський заявив, що в умовах війни, що триває, та проведення мобілізаційних заходів повна демобілізація неможлива. Водночас, він наголосив на необхідності ротацій.

«З одного боку, йде війна і ми проводимо мобілізацію, з іншого боку, ця мобілізація повинна мати якесь логічне завершення. Люди, які воюють, особливо тривалий час, повинні мати вихід і можливість мати відстрочку залежно від того терміну, який вони провели на полі бою», — сказав головком ЗСУ.

За словами Сирського, поточна модель передбачає підготовку трьох змін особового складу, що дозволяє забезпечувати безперервне виконання бойових завдань із плановою заміною підрозділів. Він вважає, що безпосередньо на виконання бойових завдань у районі бойових дій, має відводитися близько одного місяця.

Реклама

Нові контракти для військових

За словами Сирського, у ЗСУ планують запровадити систему короткострокових контрактів терміном від 6 до 10 місяців.

«Ми враховували різні бачення і різні підходи. Запровадження так званого короткого контракту на шість-дев’ять місяців — для тих військовослужбовців, які звільнилися за станом здоров’я внаслідок поранень, але мають бажання укласти контракт», — зазначив він.

Зарплати військовим

Олександр Сирський заявив, що військовим планують підвищити зарплати від 30 000 грн та давати доплати для штурмовиків, десантників і морської піхоти на передовій.

«Мінімальний рівень грошового забезпечення становитиме 30 тисяч гривень. А доплати будуть насамперед для тих категорій, які беруть участь в активних бойових діях. Це для військовослужбовців механізованих, мотопіхотних, десантних, десантно-штурмових, мається на увазі, штурмових. Ну і бригад морської піхоти. Тобто ті посади, яких бракує на полі бою»», — сказав він.

Реклама

Найгарячіші напрямки на фронті

За словами Сирського, росіняи зараз концентруються на декількох головних напрямках: Покровський, Очеретенський, Олександрівський, Костянтинівський, Лиманський і частково Куп’янський. Крім того, проводяться дії невисокої інтенсивності вздовж державного кордону в Харківській та Сумській областях.

Новини партнерів