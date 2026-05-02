Війна
1543
1 хв

Наступ РФ: Сирський назвав місто, до якого прориваються окупанти

Війська РФ намагаються закріпитися на околицях Костянтинівки, в місті проводять контрдиверсійні дії.

Анастасія Павленко
Олександр Сирський

Російські військові намагаються просочитися піхотою та закріпитися на околицях прифронтової Костянтинівки на Донеччині. У місті триває режим контрдиверсійних дій.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«У квітні активність російських окупаційних військ на цьому напрямку помітно зросла. Противник намагається проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. Так, від початку цього тижня ворог здійснив на Костянтинівському напрямку 76 атак, (станом на 01.05.26)», — зазначив він.

Наступ Росії в Україні: останні новини

Нагадаємо, російські окупанти знову намагаються прорватися до Купʼянська. Вони намагаються використовувати тактику прориву через газові труби.

«Є проблема. Це Голубівка, через яку росіяни намагаються лізти до міста. Вони знову поновили спроби лізти через Голубівку і через труби», — зазначив речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов.

Для посилення атак ворог розбудовує базу для запуску реактивних дронів просто біля кордону з Україною. Її будують на відстані всього 175 км від кордону з Україною.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не має успіхів на фронті 2026 року. Попри це, ворог готує новий наступ і активізує інформаційну війну.

