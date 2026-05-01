"Миром і не пахне": що відбувається на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, де наступали росіяни

Війна на межі Запоріжжя та Дніпропетровщини: репортаж ТСН про роботу десантників 148-ї бригади з гарматами М777. Як колишні цивільні нищать ворога та відбивають атаки дронів.

Коментарі
Війна в Україні

Війна в Україні

Велика кількість дронів-камікадзе, масовані обстріли авіабомбами та удари «Шахедами» по прифронтових селах — такою є реальність на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Тут окупантам дають відсіч десантники 148-ї Житомирської артилерійської бригади.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Дорога на нуль: РЕБи, детектори та швидкість

Останні села перед фронтом змінилися до невпізнаваності: закриті супермаркети, побиті вулиці та спалені вщент оселі. Команда ТСН просувається в броньованому «Хаммері», обвареному решітками та ланцюгами для захисту від дронів.

«Над нами антидронові сітки, а ще включений РЕБ на подавлення сигналу та детектори дронів. Якщо побачимо себе на екрані — вискочимо з машини, а супроводжуючі полюватимуть на дрон зі старих, але надійних рушниць», — йдеться у сюжеті.

Від зварювальника до мисливця на FPV

Бліндаж на вісьмох став домом для артилеристів та роти охорони. Один із бійців, Ярослав, до війни був зварювальником і працював на 40-метровій висоті. Тепер його навички стрільця допомагають «знімати» ворожі дрони.

Ярослав, боєць 148-ї ОБрМП: «Ходив, видавлявся, поки не почув. На оптоволокні FPV-ха літає тихіше, ніж на батарейці. Видавляла гармату… я знайшов ракурс, так щоб мене не побачили. Вона впала. Їх розрізнити легко — там велика болванка з котушкою».

Як воюють артилеристи на фронті

Командир підрозділу із позивним «Кеп» — колишній поліцейський із Житомира. Попри наявність броні, він пішов на фронт, бо не міг дивитися, як люди ховаються від війни. Його інструмент — гармата М777, яку військові ніжно називають «іграшкою».

Кеп, командир: «Вона досить влучна, б’є дуже точно, дуже сильно. Земля аж трошки вздригається».

Снаряди на військовому сленгу тут називають «кабанами». Станіслав, який раніше працював у притулку для диких тварин і рятував левів та тигрів із зоопарків, тепер завідує місцевим «свинарником» — боєкомплектом.

Станіслав, артилерист: «У нас є осколкові, а є димові — це для піхоти. Якщо просять дим, значить треба прикриття, щоб когось евакуювати. Дим покриває велику ділянку, і авто може забрати поранену людину».

Загалом тут люди — з різних міст і різних професій. Навідник Віталій колись працював на елеваторі, але вирішив, що навіть коли війна закінчиться, то він залишиться у війську, бо любить цю гармату

Оборона триває

Після кожного пострілу гармаші миттєво маскують техніку, бо ворог полює за нею без упину. Колись на цьому напрямку стріляли активніше, намагаючись відкинути окупантів, і це вдалося. Зараз — стадія міцної оборони.

Вже на виїзді з позицій журналісти стали свідками того, як ворожий «Шахед» влучає у звичайну сільську хату. У повітрі пахне димом, і, як зазначає Наталія Нагорна, поки що зовсім не пахне миром.

