Забудьте про тишу 9 травня: у ЗСУ розкрили жорстку правду про перемир’я з Росією

Максим Жорін

Реклама

Короткострокові «перемир’я», які періодично стають темою для обговорення в інформаційному просторі, не мають жодного реального підтвердження на передовій. Подібні ініціативи щодо припинення вогню лунають ще від початку російської агресії 2014 року, проте ніколи не виконуються.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» заявив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін, передає видання «Новини.LIVE».

Військовий прокоментував ідею можливого тимчасового перемир’я, яку нині активно обговорюють у контексті наближення 9 травня. За його словами, розмови про зупинку бойових дій абсолютно відірвані від реальності, адже на практиці вони не працюють.

Реклама

«Я, мабуть, навіть важко скажу, скільки перемир’їв від 2014 року почув і пережив. Але жодного з них я не бачив на полі бою», — зазначив він.

Підполковник ЗСУ підкреслив, що абсолютна більшість таких домовленостей залишається винятково на рівні гучних політичних заяв і не має реального втілення в умовах жорстоких бойових дій.

Через систематичне порушення ворогом будь-яких угод, наголошує Жорін, очікування швидкого припинення вогню наразі видаються нереалістичними та безпідставними. Українським захисникам доводиться продовжувати боротьбу попри всі політичні розмови про тишу.

Перемир’я на 9 травня в Україні — останні новини

Нагадаємо, під час останньої телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним диктатор заявив, що Росія готова до тимчасового припинення вогню на час Дня Перемоги. Трамп зі свого боку підтримав цю пропозицію.

Реклама

Проте міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ініціатива Кремля щодо оголошення перемир’я на 9 травня має ознаки піар-акції та спроби продемонструвати Заходу вдавану конструктивність.

За його словами, жодних офіційних пропозицій про припинення вогню від РФ українська сторона не отримувала, а сама ідея короткострокового перемир’я пов’язана радше з проведенням параду в Москві, ніж з реальним прагненням до миру. Україна ж, як наголошував міністр, залишається відданою ідеї довготривалого та справедливого припинення вогню.

Новини партнерів