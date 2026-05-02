День ангела 2 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 2 травня, день ангела

Реклама

Хто святкує день ангела 2 травня

2 травня 2026 року привітайте з іменинами Афанасія, Бориса, Гліба, Давида, Михайла, Романа, Зою.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає «безсмертний». В дитинстві добрий, м’який. В дорослому віці стає неквапливим, старанним.

Борис — тюркське ім’я, перекладається як «спадкоємець». В дитинстві енергійний, не звик програвати. В дорослому віці стає відповідальним, веселим.

Реклама

Гліб — скандинавське коріння, тлумачиться як «під захистом Бога». В дитинстві розсудливий, довірливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, тактовним.

Давид — давньоєврейське походження, означає «улюбленець». В дитинстві незворушний, врівноважений. В дорослому віці стає прагматичним, впевненим у собі.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві чемний, вихований. В дорослому віці стає рішучим, справедливим.

Роман — латинське коріння, тлумачиться як «римський громадянин». В дитинстві скритний, обережний. В дорослому віці стає товариським, легко заводить нові знайомства.

Реклама

Зоя — давньогрецьке походження, означає «життя». В дитинстві мрійлива, розсудлива. В дорослому віці стає романтичною, жіночною.

День ангела 2 травня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього лихого, веде правильною дорогою та дарує силу, мудрість і спокій у серці. Бажаю здоров’я, тепла в душі та радості в кожному дні.

***

З Днем ангела! Нехай цей особливий день принесе тобі світлі думки, добрі новини та щирі усмішки. Хай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагає у важливі моменти й оберігає від усіх негараздів.

Реклама

***

Щиро вітаю з іменинами! Бажаю, щоб життя було наповнене гармонією, любов’ю та щастям. Нехай ангел-охоронець завжди підтримує тебе, надихає на добрі справи й береже від усіх випробувань.

***

З Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде світло, віра та надія. Бажаю, щоб кожен день приносив нові можливості, а твій небесний захисник допомагав їх вчасно помічати та використовувати.

Реклама

***

Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець міцно тримає тебе під своїм крилом, захищає від тривог і невдач, а життя дарує тобі лише добрі події, щирих людей і справжнє щастя.

Новини партнерів