Місячний посівний календар на травень 2026 року: коли сіяти овочі, щоб отримати багатий урожай

Посівний календар за фазами Місяця — один із найпопулярніших інструментів серед городників і дачників, які прагнуть отримати стабільно високий та здоровий урожай. Його принцип базується на врахуванні місячних циклів, що, за спостереженнями аграріїв, можуть впливати на ріст, укорінення та розвиток рослин.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Травень — це пік весняного сезону, коли роботи на городі та в саду виходять на максимум. Ґрунт уже достатньо прогрітий, нічні заморозки відступають, а рослини переходять у фазу активного росту. Саме зараз висаджується більшість теплолюбних культур, закладаються грядки та формується основа майбутнього врожаю.

Фази Місяця у травні 2026 року

Місячний цикл у травні розподіляється так:

  • 1 і 31 травня — повний Місяць;

  • 2–15 травня — спадна фаза Місяця;

  • 16 травня — новий Місяць;

  • 17–30 травня — Місяць, що зростає.

Найкращі дні для висівання та висаджування у травні 2026 року

Астрологічно та агротехнічно найсприятливішими для роботи з рослинами вважаються дати: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 травня.

У ці періоди рослини краще приживаються, активніше формують кореневу систему та швидше входять у фазу росту, що напряму впливає на майбутню врожайність.

Що сіяти і садити у травні 2026: повний календар городника

У травні відкривається головний посівний сезон — у відкритий ґрунт висаджується майже весь спектр городніх культур:

  • Томати, фізаліс: 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 травня;

  • Перець, баклажани: 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 травня;

  • Огірки, кабачки, гарбуз, патисони, кавуни, дині: 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 травня;

  • Кукурудза: 2–7, 11–12, 20–21 травня;

  • Бобові культури (горох, квасоля): 2–7, 11–12, 20–21 травня;

  • Капуста: 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 травня;

  • Зелень (кріп, петрушка, салат, шпинат): 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 травня;

  • Коренеплоди (морква, буряк, редис): 2–7, 11–12 травня;

  • Картопля: 2–7, 11–12 травня;

  • Плодові дерева та ягідні кущі: 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 травня;

  • Квіти (однорічні та багаторічні): 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 травня.

Несприятливі дні для посадки у травні 2026 року

Періоди, коли висівання і висаджування краще відкласти: 8, 9, 10, 15, 16, 17 травня.

Ці дні більше підходять для допоміжних аграрних робіт, які не пов’язані з активним ростом рослин, зокрема:

  • прополювання та очищення грядок;

  • обприскування від шкідників і хвороб;

  • полив та зволоження ґрунту;

  • внесення добрив;

  • розпушування та підготовка землі;

  • перевірка інвентаря та планування робіт.

Грамотне планування посадок за місячним календарем дозволяє ефективніше використовувати кожен день травня та значно підвищити шанси на стабільний і рясний урожай.

