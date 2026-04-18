Місячний посівний календар на травень 2026 року: коли сіяти овочі, щоб отримати багатий урожай
Посівний календар за фазами Місяця — один із найпопулярніших інструментів серед городників і дачників, які прагнуть отримати стабільно високий та здоровий урожай. Його принцип базується на врахуванні місячних циклів, що, за спостереженнями аграріїв, можуть впливати на ріст, укорінення та розвиток рослин.
Травень — це пік весняного сезону, коли роботи на городі та в саду виходять на максимум. Ґрунт уже достатньо прогрітий, нічні заморозки відступають, а рослини переходять у фазу активного росту. Саме зараз висаджується більшість теплолюбних культур, закладаються грядки та формується основа майбутнього врожаю.
Фази Місяця у травні 2026 року
Місячний цикл у травні розподіляється так:
1 і 31 травня — повний Місяць;
2–15 травня — спадна фаза Місяця;
16 травня — новий Місяць;
17–30 травня — Місяць, що зростає.
Найкращі дні для висівання та висаджування у травні 2026 року
Астрологічно та агротехнічно найсприятливішими для роботи з рослинами вважаються дати: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 травня.
У ці періоди рослини краще приживаються, активніше формують кореневу систему та швидше входять у фазу росту, що напряму впливає на майбутню врожайність.
Що сіяти і садити у травні 2026: повний календар городника
У травні відкривається головний посівний сезон — у відкритий ґрунт висаджується майже весь спектр городніх культур:
Томати, фізаліс: 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 травня;
Перець, баклажани: 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 травня;
Огірки, кабачки, гарбуз, патисони, кавуни, дині: 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 травня;
Кукурудза: 2–7, 11–12, 20–21 травня;
Бобові культури (горох, квасоля): 2–7, 11–12, 20–21 травня;
Капуста: 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 травня;
Зелень (кріп, петрушка, салат, шпинат): 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 травня;
Коренеплоди (морква, буряк, редис): 2–7, 11–12 травня;
Картопля: 2–7, 11–12 травня;
Плодові дерева та ягідні кущі: 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 травня;
Квіти (однорічні та багаторічні): 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 травня.
Несприятливі дні для посадки у травні 2026 року
Періоди, коли висівання і висаджування краще відкласти: 8, 9, 10, 15, 16, 17 травня.
Ці дні більше підходять для допоміжних аграрних робіт, які не пов’язані з активним ростом рослин, зокрема:
прополювання та очищення грядок;
обприскування від шкідників і хвороб;
полив та зволоження ґрунту;
внесення добрив;
розпушування та підготовка землі;
перевірка інвентаря та планування робіт.
Грамотне планування посадок за місячним календарем дозволяє ефективніше використовувати кожен день травня та значно підвищити шанси на стабільний і рясний урожай.