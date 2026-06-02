Завтра, 3 червня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Лукиліяна і тих, хто з ним. Згідно з переданням, Лукилліан був язичницьким жерцем і довгий час служив у капищах ідолів поблизу Нікомідії. Він був уже в похилому віці, шанований серед язичників і мав авторитет як служитель культів старих богів.

Однак з часом він почав усвідомлювати порожнечу язичницької віри. У різних версіях житія підкреслюється, що це навернення відбулося через дію Божої благодаті та внутрішній духовний пошук істини.

Лукилліан прийняв християнство, охрестився та відкрито відкинув служіння ідолам. Після цього він почав проповідувати віру у Христа, чим здобув як послідовників, так і ворогів.

Через його діяльність багато язичників також навернулися до християнства, що викликало переслідування з боку місцевої влади та релігійних противників.

За доносом Лукилліана схопили і привели до правителя Нікомідії Сильвана. Його намагалися змусити повернутися до язичницьких богів, але він твердо відмовився.

Його били, катували та кинули до в’язниці. Саме там відбулася важлива зустріч: Лукилліан познайомився з чотирма юними християнами — Клавдієм, Іпатієм, Павлом і Діонісієм, які також твердо сповідали віру у Христа.

Їхня спільна віра стала духовною єдністю, яка зміцнила всіх перед майбутніми стражданнями.

Після катувань Лукилліана та його юних супутників засудили до смерті. У різних версіях житія описується, що вони прийняли мученицьку кончину з молитвою та спокоєм, засвідчивши вірність Христу до кінця.

Прикмети 3 червня

Якщо ранок ясний і тихий — літо буде теплим і врожайним.

Якщо зранку сильна роса — до спекотного дня.

Якщо вітер змінює напрямок кілька разів за день — на нестійку погоду найближчими днями.

Що завтра не можна робити

Цього дня не радили носити при собі великі суми грошей, щоб не накликати фінансових втрат; не варто було ділитися планами, адже «вітер рознесе слова» і задумане може не здійснитися. Окремо застерігали й від дорогих покупок — вважалося, що вони будуть марними витратами, ніби гроші буквально підуть «на вітер».

Що можна робити завтра

У народній традиції це свято відоме як Лук’ян-вітряк або просто Лук’янів день, і з ним пов’язували уважне спостереження за вітром — ніби він здатен підказати, яким буде не лише врожай, а й подальший перебіг подій у житті людини.

