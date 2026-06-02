Навіть коли є відстрочка та бронь: кому все одно потрібно пройти ВЛК та які правила 2026 року

В Україні від початку повномасштабної війни триває загальна мобілізація, під час якої призову підлягають військовозобов’язані громадяни. Деякі українці, які мають бронь від мобілізації, все одно мають проходити військово-лікарську комісію.

Згідно з чинним законодавством відстрочка або бронь не завжди звільняють від обов’язку проходження медогляду. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №76 від 27 січня 2023 року, пише sud.ua.

Хто зобов’язаний проходити ВЛК

У період воєнного стану медичний огляд ВЛК проходять військовозобов’язані, які отримали повістку або направлення від ТЦК та СП, а також ті, хто підлягає повторному огляду після попередніх висновків щодо обмеженої придатності. Окремо огляд проходять особи, які укладають контракт на проходження військової служби.

Військовослужбовці проходять ВЛК у випадках, коли потрібно переглянути стан їхнього здоров’я, зокрема після поранення або зміни медичних показників.

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронь або відстрочка

Наявність бронювання або оформленої відстрочки загалом означає, що військовозобов’язаний не підлягає обов’язковому направленню на ВЛК у звичайному порядку. Водночас існують винятки, коли медичний огляд усе ж може бути потрібним.

Зокрема, це стосується випадків, коли особа укладає контракт на військову службу, або має чинні попередні висновки ВЛК зі статусом обмеженої придатності без проходження повторного огляду. Також людина може пройти ВЛК за власним бажанням, якщо хоче оновити свій медичний статус.

Направлення на ВЛК та його значення

Проходження ВЛК завжди здійснюється лише за наявності направлення. Його видають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, центри рекрутингу ЗСУ або командири військових частин у разі діючих військовослужбовців.

Окремо передбачено можливість отримати електронне направлення через застосунок «Резерв+». У такому випадку користувач подає запит у сервісі, після чого документ формується в електронному вигляді без необхідності особистого звернення до ТЦК.

Тиск з боку ТЦК

Якщо у людини є законна підстава для броні, але ТЦК наполягає на медогляді або виписує штраф, необхідно пред’явити виписку з наказу Мінекономіки про бронювання. На сьогодні це головний документ, що підтверджує відстрочку.

Юристи попереджають, що якщо людина підпише направлення на ВЛК, то вона фактично погоджується на процедуру. Однак поки є бронь, військовозобов’язаний має право відмовитися від проходження медогляду.

Штраф за непроходження ВЛК за наявності броні можна оскаржувати в суді. Юридична практика показує, що суди в таких випадках стають на бік громадянина, оскільки підстав для призову і відповідних етапів, зокрема медкомісії, немає.

Нагадаємо, Верховна Рада 27 травня ухвалила законопроєкт №15015, який змінює правила залучення іноземців на контрактну службу до ЗСУ. Тепер вони та особи без громадянства будуть зобов’язані проходити військово-лікарські комісії (ВЛК).

