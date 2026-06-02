Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1224
Час на прочитання
2 хв

Показники вражають: українка порівняла ціни на продукти в Україні та Німеччині

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Продукти

Продукти / © pexels.com

Українка провела експеримент із порівнянням цін на продукти в нашій державі та у Німеччині. Аналізувалася вартість, зокрема, овочів та фруктів, м’яса, яєць тощо. Результати шокували Мережу.

Відео оприлюднила користувачка із ніком lyudmyla.rusina у TikTok.

Деталі експерименту із цінами на продукти

Порівняння цін у супермаркетах України та Німеччини дозволяє оцінити, які продукти вигідніше купувати в кожній із країн і де витрати будуть вищими. Авторка ролика зосередилася на реальній різниці вартості продуктового кошика для українців у Німеччині та всіх, хто хоче зрозуміти рівень цін за кордоном.

У межах порівняння розглядаються типові товари повсякденного вжитку — хліб, молоко, яйця, м’ясо, овочі та крупи, а також особливості акцій, брендів і фасування в обох країнах.

Загалом базові продукти інколи мають співставну вартість, однак у Німеччині частіше зустрічаються більші упаковки та мультипаки замість невеликих фасувань. Імпортні та органічні товари там зазвичай дорожчі, тоді як сезонні місцеві овочі й фрукти можуть коштувати дешевше, ніж в Україні.

Результати (назва товару, ціна в Україні, ціна у Німеччині):

  • огірки: 89 — 52;

  • помідори: 159 — 145

  • авок 129 135

  • картопля: 17 — 40;

  • яблука: 65 — 88;

  • лимони: 139 — 130;

  • апельсини: 65 — 90;

  • хліб: 35 — 104;

  • макарони: 65 та 104;

  • свинина: 240 — 376;

  • фарш: 210 — 234;

  • курятина: 220 — 520;

  • яйця: 38 — 130 грн;

  • філадельфія — 129 120

  • сир мацарела: 55 — 46;

  • молоко 60 — 49;

  • олія 70 — 93;

  • цукор: 28 — 52;

  • борошно: 21 — 30;

  • кола: 53 — 77;

  • кіндер: 89 — 72;

  • цукерки «Рафаело»: 200 — 170.

Також зазначається, що на кінцеву ціну суттєво впливають акційні пропозиції та дискаунтери: у Німеччині це, зокрема, Aldi та Lidl, тоді як в Україні вигідні пропозиції формують національні торговельні мережі.

«Ну що, як вам ціни? Я вчергове здивована! Ціни майже однакові, а доходи — зовсім різні», — завершила авторка ролика.

Раніше українка порівняла ціни на продуктовий кошик у трьох країнах Європи — Польщі, Іспанії та Німеччині. Виявилося, що найменше однаковий перелік продуктів коштує в Іспанії, 57,15 євро. Наступну позицію посідає Німеччина з показником 58,12 євро. Що ж до Польщі, то сума є дещо суттєвішою, а саме — 60,01 євро. Втім наголошується, що на фінальну цифру останньої значною мірою вплинув алкоголь, який вартував разюче більше, ніж ідентичні позиції в інших країнах.

