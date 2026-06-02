Показники вражають: українка порівняла ціни на продукти в Україні та Німеччині

Продукти / © pexels.com

Реклама

Українка провела експеримент із порівнянням цін на продукти в нашій державі та у Німеччині. Аналізувалася вартість, зокрема, овочів та фруктів, м’яса, яєць тощо. Результати шокували Мережу.

Відео оприлюднила користувачка із ніком lyudmyla.rusina у TikTok.

Дата публікації 12:56, 01.06.26 Кількість переглядів 34 Українка порівняла ціни на продукти в Україні та Німеччині

Деталі експерименту із цінами на продукти

Порівняння цін у супермаркетах України та Німеччини дозволяє оцінити, які продукти вигідніше купувати в кожній із країн і де витрати будуть вищими. Авторка ролика зосередилася на реальній різниці вартості продуктового кошика для українців у Німеччині та всіх, хто хоче зрозуміти рівень цін за кордоном.

Реклама

У межах порівняння розглядаються типові товари повсякденного вжитку — хліб, молоко, яйця, м’ясо, овочі та крупи, а також особливості акцій, брендів і фасування в обох країнах.

Загалом базові продукти інколи мають співставну вартість, однак у Німеччині частіше зустрічаються більші упаковки та мультипаки замість невеликих фасувань. Імпортні та органічні товари там зазвичай дорожчі, тоді як сезонні місцеві овочі й фрукти можуть коштувати дешевше, ніж в Україні.

Результати (назва товару, ціна в Україні, ціна у Німеччині):

огірки: 89 — 52;

помідори: 159 — 145

авок 129 135

картопля: 17 — 40;

яблука: 65 — 88;

лимони: 139 — 130;

апельсини: 65 — 90;

хліб: 35 — 104;

макарони: 65 та 104;

свинина: 240 — 376;

фарш: 210 — 234;

курятина: 220 — 520;

яйця: 38 — 130 грн;

філадельфія — 129 120

сир мацарела: 55 — 46;

молоко 60 — 49;

олія 70 — 93;

цукор: 28 — 52;

борошно: 21 — 30;

кола: 53 — 77;

кіндер: 89 — 72;

цукерки «Рафаело»: 200 — 170.

Також зазначається, що на кінцеву ціну суттєво впливають акційні пропозиції та дискаунтери: у Німеччині це, зокрема, Aldi та Lidl, тоді як в Україні вигідні пропозиції формують національні торговельні мережі.

«Ну що, як вам ціни? Я вчергове здивована! Ціни майже однакові, а доходи — зовсім різні», — завершила авторка ролика.

Реклама

Раніше українка порівняла ціни на продуктовий кошик у трьох країнах Європи — Польщі, Іспанії та Німеччині. Виявилося, що найменше однаковий перелік продуктів коштує в Іспанії, 57,15 євро. Наступну позицію посідає Німеччина з показником 58,12 євро. Що ж до Польщі, то сума є дещо суттєвішою, а саме — 60,01 євро. Втім наголошується, що на фінальну цифру останньої значною мірою вплинув алкоголь, який вартував разюче більше, ніж ідентичні позиції в інших країнах.

Новини партнерів