Показники вражають: українка порівняла ціни на продукти в Україні та Німеччині
Українка провела експеримент із порівнянням цін на продукти в нашій державі та у Німеччині. Аналізувалася вартість, зокрема, овочів та фруктів, м’яса, яєць тощо. Результати шокували Мережу.
Відео оприлюднила користувачка із ніком lyudmyla.rusina у TikTok.
Деталі експерименту із цінами на продукти
Порівняння цін у супермаркетах України та Німеччини дозволяє оцінити, які продукти вигідніше купувати в кожній із країн і де витрати будуть вищими. Авторка ролика зосередилася на реальній різниці вартості продуктового кошика для українців у Німеччині та всіх, хто хоче зрозуміти рівень цін за кордоном.
У межах порівняння розглядаються типові товари повсякденного вжитку — хліб, молоко, яйця, м’ясо, овочі та крупи, а також особливості акцій, брендів і фасування в обох країнах.
Загалом базові продукти інколи мають співставну вартість, однак у Німеччині частіше зустрічаються більші упаковки та мультипаки замість невеликих фасувань. Імпортні та органічні товари там зазвичай дорожчі, тоді як сезонні місцеві овочі й фрукти можуть коштувати дешевше, ніж в Україні.
Результати (назва товару, ціна в Україні, ціна у Німеччині):
огірки: 89 — 52;
помідори: 159 — 145
авок 129 135
картопля: 17 — 40;
яблука: 65 — 88;
лимони: 139 — 130;
апельсини: 65 — 90;
хліб: 35 — 104;
макарони: 65 та 104;
свинина: 240 — 376;
фарш: 210 — 234;
курятина: 220 — 520;
яйця: 38 — 130 грн;
філадельфія — 129 120
сир мацарела: 55 — 46;
молоко 60 — 49;
олія 70 — 93;
цукор: 28 — 52;
борошно: 21 — 30;
кола: 53 — 77;
кіндер: 89 — 72;
цукерки «Рафаело»: 200 — 170.
Також зазначається, що на кінцеву ціну суттєво впливають акційні пропозиції та дискаунтери: у Німеччині це, зокрема, Aldi та Lidl, тоді як в Україні вигідні пропозиції формують національні торговельні мережі.
«Ну що, як вам ціни? Я вчергове здивована! Ціни майже однакові, а доходи — зовсім різні», — завершила авторка ролика.
Раніше українка порівняла ціни на продуктовий кошик у трьох країнах Європи — Польщі, Іспанії та Німеччині. Виявилося, що найменше однаковий перелік продуктів коштує в Іспанії, 57,15 євро. Наступну позицію посідає Німеччина з показником 58,12 євро. Що ж до Польщі, то сума є дещо суттєвішою, а саме — 60,01 євро. Втім наголошується, що на фінальну цифру останньої значною мірою вплинув алкоголь, який вартував разюче більше, ніж ідентичні позиції в інших країнах.