Показатели впечатляют: украинка сравнила цены на продукты Украины и Германии
Украинка провела эксперимент по сравнению с ценами на продукты в нашем государстве и в Германии. Анализировалась стоимость, в частности, овощей и фруктов, мяса, яиц и т.д. Результаты шокировали Сеть.
Видео обнародовала пользовательница с ником lyudmyla.rusina в TikTok.
Детали эксперимента с ценами на продукты
Сравнение цен в супермаркетах Украины и Германии позволяет оценить, какие продукты выгоднее покупать в каждой из стран и где расходы будут выше. Автор ролика сосредоточилась на реальной разнице стоимости продуктовой корзины для украинцев в Германии и всех, кто хочет понять уровень цен за границей.
В рамках сравнения рассматриваются типовые товары повседневного потребления — хлеб, молоко, яйца, мясо, овощи и крупы, а также особенности акций, брендов и фасовка в обеих странах.
В общем, базовые продукты иногда имеют сопоставимую стоимость, однако в Германии чаще встречаются большие упаковки и мультипаки вместо небольших фасовок. Импортные и органические товары там обычно более дорогие, тогда как сезонные местные овощи и фрукты могут стоить дешевле, чем в Украине.
Результаты (название товара, цена в Украине, цена в Германии):
огурцы: 89 — 52;
помидоры: 159 — 145
авок 129 135
картофель: 17 — 40;
яблоки: 65 — 88;
лимоны: 139 — 130;
апельсины: 65 — 90;
хлеб: 35 — 104;
макароны: 65 и 104;
свинина: 240 — 376;
фарш: 210 — 234;
курятина: 220 — 520;
яйца: 38 — 130 грн;
филадельфия — 129 120
сыр мацарела: 55 — 46;
молоко 60 — 49;
масло 70 — 93;
сахар: 28 — 52;
мука: 21 — 30;
круги: 53 — 77;
киндер: 89 — 72;
конфеты «Рафаэло»: 200 — 170.
Также отмечается, что на конечную цену оказывают существенное влияние акционные предложения и дискаунтеры: в Германии это, в частности, Aldi и Lidl, тогда как в Украине выгодные предложения формируют национальные торговые сети.
«Ну что, как вам цены? Я в очередной раз удивлена! Цены почти одинаковые, а доходы совсем разные», — завершила автор ролика.
Ранее украинка сравнила цены на продуктовую корзину в трех странах Европы — Польше, Испании и Германии. Оказалось, что меньше всего одинаковый перечень продуктов стоит в Испании, 57,15 евро. Следующую позицию занимает Германия с показателем 58,12 евро. Что касается Польши, то сумма несколько существеннее, а именно — 60,01 евро. Впрочем, отмечается, что на финальную цифру последней в значительной степени повлиял алкоголь, который стоил поразительно больше, чем идентичные позиции в других странах.