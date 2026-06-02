Показатели впечатляют: украинка сравнила цены на продукты Украины и Германии

Украинка провела эксперимент по сравнению с ценами на продукты в нашем государстве и в Германии. Анализировалась стоимость, в частности, овощей и фруктов, мяса, яиц и т.д. Результаты шокировали Сеть.

Видео обнародовала пользовательница с ником lyudmyla.rusina в TikTok.

Дата публикации 12:56, 01.06.26

Детали эксперимента с ценами на продукты

Сравнение цен в супермаркетах Украины и Германии позволяет оценить, какие продукты выгоднее покупать в каждой из стран и где расходы будут выше. Автор ролика сосредоточилась на реальной разнице стоимости продуктовой корзины для украинцев в Германии и всех, кто хочет понять уровень цен за границей.

В рамках сравнения рассматриваются типовые товары повседневного потребления — хлеб, молоко, яйца, мясо, овощи и крупы, а также особенности акций, брендов и фасовка в обеих странах.

В общем, базовые продукты иногда имеют сопоставимую стоимость, однако в Германии чаще встречаются большие упаковки и мультипаки вместо небольших фасовок. Импортные и органические товары там обычно более дорогие, тогда как сезонные местные овощи и фрукты могут стоить дешевле, чем в Украине.

Результаты (название товара, цена в Украине, цена в Германии):

огурцы: 89 — 52;

помидоры: 159 — 145

авок 129 135

картофель: 17 — 40;

яблоки: 65 — 88;

лимоны: 139 — 130;

апельсины: 65 — 90;

хлеб: 35 — 104;

макароны: 65 и 104;

свинина: 240 — 376;

фарш: 210 — 234;

курятина: 220 — 520;

яйца: 38 — 130 грн;

филадельфия — 129 120

сыр мацарела: 55 — 46;

молоко 60 — 49;

масло 70 — 93;

сахар: 28 — 52;

мука: 21 — 30;

круги: 53 — 77;

киндер: 89 — 72;

конфеты «Рафаэло»: 200 — 170.

Также отмечается, что на конечную цену оказывают существенное влияние акционные предложения и дискаунтеры: в Германии это, в частности, Aldi и Lidl, тогда как в Украине выгодные предложения формируют национальные торговые сети.

«Ну что, как вам цены? Я в очередной раз удивлена! Цены почти одинаковые, а доходы совсем разные», — завершила автор ролика.

Ранее украинка сравнила цены на продуктовую корзину в трех странах Европы — Польше, Испании и Германии. Оказалось, что меньше всего одинаковый перечень продуктов стоит в Испании, 57,15 евро. Следующую позицию занимает Германия с показателем 58,12 евро. Что касается Польши, то сумма несколько существеннее, а именно — 60,01 евро. Впрочем, отмечается, что на финальную цифру последней в значительной степени повлиял алкоголь, который стоил поразительно больше, чем идентичные позиции в других странах.

