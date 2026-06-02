Три знака Зодиака, которые в эти дни могут узнать о себе много нового
18-й лунный день, который растянется на два календарных дня, время, когда окружающая нас действительность, является зеркальным отражением нашей внутренней сущности.
Можно сказать, что таким образом звезды составляют наш объективный портрет, который может стать неожиданным как для окружающих нас людей, так и для нас самих.
В эти дни, 2 и 3 июня, окружающая действительность будет отзеркаливать душевный мир представителей всех знаков Зодиака, но три из них смогут узнать о себе много нового.
Близнецы
Близнецы уверены, что им — в силу особой одаренности — легко дается и удается все, за что они берутся, но в эти дни сложившиеся обстоятельства их переубедят. Окажется, что добиться своего можно будет, только приложив определенные — и во многом довольно серьезные — усилия.
Рак
Раки считают себя самыми гонимыми — и обижаемыми — представителями зодиакального круга, но в эти два дня как они сами, так и окружающие их люди смогут понять: это не так. Окажется, что они сами легко могут попортить нервы кому угодно, хотя вряд ли с этим согласятся.
Водолей
Водолеи привыкли воспринимать себя как ярких представителей творческой элиты, не приспособленных к скучным и рациональным будням. Но в это время обстоятельства заставят их поверить в себя: выяснится, что они способны решать любые — даже самые будничные и скучные — задачи.
