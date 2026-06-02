В Сумах дрон РФ попал в многоэтажку и в частный дом: что известно
В ночь на 2 июня российские беспилотники атаковали жилые районы Сум. Один дрон попал в многоэтажку, другой в частный дом.
Российские войска ночью 2 июня нанесли удары беспилотниками по жилому сектору Сум .
Как сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы и секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь , около 01:05 в Заречном районе города было зафиксировано попадание БпЛА в многоэтажный жилой дом. В результате атаки возникло задымление.
Также в Ковпаковском районе вражеский беспилотник попал в частный жилой дом. Из-за удара загорелась кровля здания.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
На местах работают спасатели и другие экстренные службы. Информация о последствиях российской атаки уточняется.
