ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
123
Время на прочтение
1 мин

В Сумах дрон РФ попал в многоэтажку и в частный дом: что известно

В ночь на 2 июня российские беспилотники атаковали жилые районы Сум. Один дрон попал в многоэтажку, другой в частный дом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Российские войска ночью 2 июня нанесли удары беспилотниками по жилому сектору Сум .

Как сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы и секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь , около 01:05 в Заречном районе города было зафиксировано попадание БпЛА в многоэтажный жилой дом. В результате атаки возникло задымление.

Также в Ковпаковском районе вражеский беспилотник попал в частный жилой дом. Из-за удара загорелась кровля здания.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

На местах работают спасатели и другие экстренные службы. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, что ранее россияне атаковали крупный областной центр Украины: возник пожар

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
123
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie