В Сумах дрон РФ попал в многоэтажку и в частный дом: что известно

Дрон / © ТСН.ua

Российские войска ночью 2 июня нанесли удары беспилотниками по жилому сектору Сум .

Как сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы и секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь , около 01:05 в Заречном районе города было зафиксировано попадание БпЛА в многоэтажный жилой дом. В результате атаки возникло задымление.

Также в Ковпаковском районе вражеский беспилотник попал в частный жилой дом. Из-за удара загорелась кровля здания.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

На местах работают спасатели и другие экстренные службы. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

