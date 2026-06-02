Харьков подвергся комбинированной атаке РФ: 10 пострадавших

В ночь на 2 июня российские войска совершили комбинированную атаку на Харьков , применив 15 ударных беспилотников и две ракеты. В результате обстрелов пострадали по меньшей мере 10 человек, среди которых один ребенок.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов .

По его словам, попадание зафиксировали в четырех районах города - Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основенский район. Там повреждены частные дома, административные здания, территории дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

В Слободском районе получили повреждения многоквартирный жилой дом, автомобили и сеть уличного освещения. В Немышлянском районе в результате удара повреждено офисное здание и возник пожар. В Киевском районе россияне ударили по территории промышленных предприятий.

По состоянию на утро известно о 10 пострадавших, среди которых ребенок. На местах работают спасатели, медики, коммунальные службы и правоохранители.

