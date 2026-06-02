- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 6
- Время на прочтение
- 1 мин
Харьков подвергся комбинированной атаке РФ: 10 пострадавших
Российская армия ночью атаковала Харьков 15 дронами и двумя ракетами. Попадание зафиксировали в четырех районах города, пострадали 10 человек, в том числе ребенок.
В ночь на 2 июня российские войска совершили комбинированную атаку на Харьков , применив 15 ударных беспилотников и две ракеты. В результате обстрелов пострадали по меньшей мере 10 человек, среди которых один ребенок.
Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов .
По его словам, попадание зафиксировали в четырех районах города - Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.
Больше всего ударов пришлось на Основенский район. Там повреждены частные дома, административные здания, территории дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.
В Слободском районе получили повреждения многоквартирный жилой дом, автомобили и сеть уличного освещения. В Немышлянском районе в результате удара повреждено офисное здание и возник пожар. В Киевском районе россияне ударили по территории промышленных предприятий.
По состоянию на утро известно о 10 пострадавших, среди которых ребенок. На местах работают спасатели, медики, коммунальные службы и правоохранители.
Напомним, что ранее россияне атаковали крупный областной центр Украины: возник пожар