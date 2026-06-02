Астрологический прогноз на 2-3 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в 18-й лунный день, который продлится двое календарных суток, к новым проектам лучше не приступать, а важных и серьезных решений — не принимать. Зато важно обращать внимание на происходящие с нами события — они станут подсказкой относительно того, что нужно исправить во всех сферах жизни.
Символ дня: зеркало.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: белый агат, дымчатый опал.
За какую часть тела отвечает: кожа, почки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, могут длиться долго, хоть и без серьезных осложнений, поэтому с появлением первых симптомов нужно обратиться к врачу. Хороший результат дадут омолаживающие и водные процедуры, также очень важно укреплять иммунитет.
Питание дня: можно голодать и поститься, также очень важно включать в рацион сезонные овощи и ягоды.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — она чревата неприятностями.
Дачные работы дня: можно собирать ранние корнеплоды — в том числе и картофель.
Магия и мистика дня: эффективными окажутся заговоры, избавляющие от сглаза, также можно собственноручно создавать амулеты и талисманы.
Сны дня: сны этого времени рассказывают человеку, как избавиться от заболевания, которое длится уже довольно долго, но при этом не поддаются лечению.
Табу дня: под запретом — вредные привычки, прежде всего употребление алкоголя и курение.
Цитата дня: «Любовь слепа, но брак восстанавливает зрение» (Георг Кристоф Лихтенберг).
