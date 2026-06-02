Астрологічний прогноз на 2–3 червня

Дзеркала

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у 18-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, до нових проєктів краще не братися, а важливих і серйозних рішень — не ухвалювати. Натомість важливо звертати увагу на події, які відбуваються з нами, — вони стануть підказкою стосовно того, що потрібно виправити в усіх сферах життя.

Символ дня: дзеркало.

Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: білий агат, димчастий опал.

За яку частину тіла відповідає: шкіра, нирки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цими днями, можуть тривати довго, хоч і без серйозних ускладнень, тому з появою перших симптомів потрібно звернутися до лікаря. Гарний результат дадуть омолоджувальні та водні процедури, також дуже важливо зміцнювати імунітет

Харчування дня: можна голодувати і постувати, також дуже важливо включати в раціон сезонні овочі та ягоди.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися — вона загрожує неприємностями.

Дачні роботи дня: можна збирати ранні коренеплоди — зокрема й картоплю.

Магія і містика дня: ефективними виявляться замовляння, що позбавляють від пристріту, також можна власноруч створювати амулети і талісмани.

Сни дня: сни цього часу розповідають людині, як позбутися захворювання, що триває вже досить довго, але водночас не піддаються лікуванню.

Табу дня: під забороною — шкідливі звички, насамперед, алкоголь і сигарети.

Цитата дня: «Любов сліпа, але шлюб відновлює зір» (Георг Крістоф Ліхтенберг).

