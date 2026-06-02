- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 200
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 2–3 червня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: у 18-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, до нових проєктів краще не братися, а важливих і серйозних рішень — не ухвалювати. Натомість важливо звертати увагу на події, які відбуваються з нами, — вони стануть підказкою стосовно того, що потрібно виправити в усіх сферах життя.
Символ дня: дзеркало.
Стихія дня: вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.
Щасливі камені дня: білий агат, димчастий опал.
За яку частину тіла відповідає: шкіра, нирки.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цими днями, можуть тривати довго, хоч і без серйозних ускладнень, тому з появою перших симптомів потрібно звернутися до лікаря. Гарний результат дадуть омолоджувальні та водні процедури, також дуже важливо зміцнювати імунітет
Харчування дня: можна голодувати і постувати, також дуже важливо включати в раціон сезонні овочі та ягоди.
Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися — вона загрожує неприємностями.
Дачні роботи дня: можна збирати ранні коренеплоди — зокрема й картоплю.
Магія і містика дня: ефективними виявляться замовляння, що позбавляють від пристріту, також можна власноруч створювати амулети і талісмани.
Сни дня: сни цього часу розповідають людині, як позбутися захворювання, що триває вже досить довго, але водночас не піддаються лікуванню.
Табу дня: під забороною — шкідливі звички, насамперед, алкоголь і сигарети.
Цитата дня: «Любов сліпа, але шлюб відновлює зір» (Георг Крістоф Ліхтенберг).
Читайте також:
Сонце у Близнятах від 21 травня до 21 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Венера в Раку від 19 травня до 13 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Останні тижні Юпітера в Раку: що зміниться від 30 червня і кому пощастить найбільше