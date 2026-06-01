Королева Летиція, князь Альбер II, король Філіп VI та княгиня Шарлін / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI разом із гостями відвідали виставку, присвячену 150-річчю першої дипломатичної місії між Іспанією та Монако, в Королівському ботанічному саду в Мадриді.

Насичений дипломатичний день розпочався вранці з зустрічі короля Філіпа VI та князя Альбера II Монакського в палаці Сарсуела. Це була суто політична зустріч щодо їхніх ролей глав держав, на якій їхні дружини не були присутні.

Ближче до вечора четвірка зустрілася у Королівському ботанічному саду в Мадриді. Вони відкрили 8-й Форум художників Монако, захід, який проводиться раз на два роки в Мадриді у виняткових випадках для підтримки динамізму художньої сцени Французької Рив’єри за допомогою робіт п’ятдесяти професійних та аматорських художників.

Також вони побували на виставці «Монако та Іспанія: п’ять століть загальної історії» — історичній подорожі, присвяченій зв’язкам, що виходять за географічні кордони.

Княгиня Шарлін з’явилася на зустрічі в елегантній сукні міді Oscar de la Renta з гіпюрового мережива без рукавів, з поясом на талії, що ідеально підходить для спекотної мадридської погоди.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Вона обрала блакитні туфлі-слінгбеки на невисоких підборах і доповнила лук перлинними сережками, лаконічним макіяжем та зачіскою.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція обрала сукню від італійського модного дому Mantu довжини міді з асиметричним силуетом і короткими рукавами, зшиту з лляної тканини кремового кольору. Головна її особливість — оригінальне бавовняне драпування, виконане у вигляді пояса, який перетинає талію по діагоналі, створюючи дуже ефектний візуальний ефект. Лук вона доповнила босоніжками на стійких підборах, золотими браслетами та сережками від іспанського бренду Suma Cruz ручної роботи, виконаними на латунній основі зі щедрим покриттям із 24-каратного золота. У неї в руках був золотий клатч Magrit, на пальці — каблучка Coreterno, волосся розпущене, а макіяж виразний.

