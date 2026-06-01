Кабмін змінив правила бронювання: хто втратить відстрочку

Кабмін змінив правила бронювання: хто ризикує втратити відстрочку / © ТСН.ua

Реклама

Кабінет міністрів вніс нові зміни до порядку бронювання від мобілізації військовозобов’язаних працівників.

Що зміниться для роботодавців та заброньованих працівників, і хто може втратити «бронь», йдеться у постанові уряду №692 від 30 травня, опублікованій на урядовому порталі. Також у деталях постанови розбирався 7eminar.

Частина нововведень набуде чинності вже після опублікування документа, а частина — з 1 вересня 2026 року.

Реклама

Зарплата

Постанова передбачає підвищення зарплатного критерію для бронювання до майже 26 тис. грн. Зарплата має бути не нижчою за мінімальну, помножену на 3,0 (раніше було 2,5). Зауважимо що на державні й комунальні підприємства ця норма не поширюється. Коефіціент 2,5 лишається актуальним для підприємства на прифронтових територіях.

Крім того, підприємства мають підтвердити статус критичності за оновленими критеріями.

Перевірка критичності: основні дати

до 10 червня 2026 — перегляд галузевих/регіональних критеріїв;

до 1 липня 2026 — аналіз відповідності підприємств новим критеріям;

до 1 вересня 2026 — перегляд раніше прийнятих рішень;

старі рішення про критичну важливість і бронювання діють не довше ніж до 1 вересня.

Сумісництво

Документ встановлює жорсткі норми для «сумісників». Працівники, які вже мають відстрочку від призову, а також працівники-сумісники враховуватимуться в квоту лише за одним з місць роботи.

Наприклад, якщо працівник працює на одному підприємстві, а на іншому працює за сумісництвом, для квоти бронювання він враховується лише за одним з місць роботи.

Реклама

Раніше ми писали, що бізнесу встановили дедлайн, щоб підтвердити критичність для бронювання працівників.

Новини партнерів