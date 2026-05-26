Отримати бронювання стане складніше: уряд хоче прибрати «лазівки» та оновити правила

Мобілізація. / © ТСН.ua

Реклама

Україна посилює вимоги до бронювання військовозобов’язаних. Компанії можуть втратити статус критичних.

Про це заявила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ніна Южаніна.

«Уряд посилює правила бронювання військовозобов’язаних. Йдеться не лише про підвищення вимоги до середньої зарплати на підприємстві до трьох мінімальних зарплат. Є ще одна не менш важлива зміна — повний перегляд статусу критично важливих підприємств», — наголосила парламентарка.

Реклама

Протягом трьох місяців усі підприємства мають фактично повторно пройти підтвердження критичності. Зазначається, що ці критерії будуть погоджувати з Міноборони та Мінекономіки.



За її словами, саме тут є кілька дуже важливих моментів. Вони стосуються навіть тих підприємств, які формально відповідають критеріям.



«Остаточне рішення все одно приймає профільний орган. Статус можуть переглядати. Бронювання не є автоматичним. При цьому один із ключових критеріїв — „важливе значення для галузі або громади“ — фактично залишається дуже суб’єктивним», — наголошує Южаніна.

Саме через такі формулювання, пояснила нардепка, «система часто працює в ручному режимі та створює нерівні умови для бізнесу».

Южаніна наголосила, що тепер змінюється:

усі критерії мають бути повторно погоджені з Міноборони та Мінекономіки;

статуси критичності переглядатимуться;

посилюється централізований контроль за всією системою бронювання.

Бронювання в Україні — останні новини

Депутатка Галина Янченко повідомила, що в Україні зміниться кількість заброньованих. Уряд готує постанову, яка має прибрати одну з головних лазівок на підприємствах. З її слів, ключовим питанням є облік одних і тих самих людей на різних підприємствах по кілька разів

Реклама

Міністр економіки пояснив Олексій Соболев, що в Україні нові правила бронювання від мобілізації орієнтовно запрацюють в середині червня. Відтоді компанії повинні будуть узгодити кількість заброньованих працівників відповідно до нових розрахованих квот.

Дата публікації 20:20, 22.05.26 Кількість переглядів 94 Офіційно! Зміни в бронюванні! Мінімальний рівень зарплати підвищили!

Новини партнерів