Три доньки Демі Мур — Румер, Скаут і Таллула — сходили разом на обід
У 63-річної американської акторки Демі Мур троє доньок від актора Брюса Вілліса, з яким вони прожили в шлюбі 13 років, а розлучилися 1998-го.
Нещодавно всі три сестри сходили разом на обід до ресторану готелю Chateau Marmont у Лос-Анджелесі. 34-річна Скаут Вілліс показала у своєму Instagram, як пройшла їхня зустріч.
Скаут одягла на обід бежеву мінісукню в поєднанні зі слінгбеками, Румер — білу майку і спідницю, а Таллула — червону сукню в горох і синій жакет.
Судячи з фото, дівчата чудово провели час. «Дівич-вечір», — написала Скаут у підписі до серії знімків, і шанувальники одразу ж відреагували в коментарях, висловлюючи своє захоплення.
Разом із 37-річною Румер була її донька — трирічна Луетта. Її батько — колишній чоловік дівчини, музикант Дерек Річард Томас, з яким вона мала стосунки з 2020 до 2024-го. Нині Румер сама виховує доньку.
Раніше, нагадаємо, Демі Мур позувала зі своєю новонародженою онукою.