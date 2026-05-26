Як запобігти росту бур’янів між бруківкою: 7 натуральних рішень, які працюють

Ключ до того, щоб бур’яни не захоплювали ваше патіо — це бути попереду них. На щастя, є кілька природних способів стримувати їхній ріст. The Spruce наводить шість природних рішень для бур’янів, які ростуть між бруківкою.

Виривання бур’янів

Виривання бур’янів вручну, перш ніж вони виростуть і дадуть насіння, ймовірно, найкраща відповідь для природного контролю за ними. Це бюджетно, оскільки все, що вам потрібно — це гострий інструмент для копання, наприклад, вила.

Мета полягає в тому, щоб викопати кожну рослину з корінням. Не залишайте жодного кореня, інакше багаторічні бур’яни виростуть знову. Їх легше виривати, якщо спочатку зволожити ґрунт.

Менша відстань між бруківкою

Якщо внутрішній дворик побудований зі щільною відстанню між бруківкою, місця для накопичення органічних речовин буде менше. Якщо таке патіо ретельно підмітати, у вас не має виникнути проблем із бур’янами.

Обприскування оцтом

Оцет — ще одне натуральне рішення для видалення бур’янів до того, як вони зможуть дати насіння. Він працює, видаляючи з них вологу, а без вологи рослини гинуть. Це найкраще працює на молодих бур’янах.

Кулінарний оцет тут не підійде: відсоток оцтової кислоти в ньому недостатньо високий. А от садові оцти мають достатньо високий її вміст (від 20% до 30%), щоб виконати свою роботу.

Заливання окропом

Заливання окропом молодих бур’янів, які ростуть між бруківкою — ще одне чудове природне рішення для тих, хто стежить за економією. Ідеально підходять чайник або графин ідеально, оскільки можна спрямувати постійний потік окропу просто на рослину.

Залийте достатньо, щоб вода дісталася коренів. Окріп діє як контактний гербіцид, який завдає термічного шоку рослинним клітинам бур’янів. Мета полягає в тому, щоб знищити їх, перш ніж вони зможуть дати насіння.

Використання мийки високого тиску

Мийка високого тиску чудово підходить для внутрішніх двориків з відносно щільними відстанями між бруківкою, які роками залишалися занедбаними. Це для проєктів з рекультивації, а не для стандартного обслуговування.

Струм мийки високого тиску має достатньо сили, щоб вибити бур’яни, але вам пізніше доведеться зібрати всі рослини, щоб позбутися їх.

Перевагою цього методу є те, що ви можете одночасно чистити бруківку. Використовуйте низький режим, щоб не пошкодити її.

Полум’я від пропанового пальника

Як і в разі з заливанням бур’янів окропом, цей метод працює, пошкоджуючи клітинну структуру бур’яну. Проводьте над ним полум’ям, доки листя не потемніє.

Оскільки це пов’язано з вогнем, цей варіант є найризикованішим. Не використовуйте пропановий пальник у вітряний день і будьте обережні, щоб не обпекти ані себе, ані будь-які предмети поблизу.

Використання кукурудзяного глютену

Ідеальним рішенням проблеми є запобігання появі бур’янів між бруківкою. Цього можна досягти за допомогою досходового гербіциду, і саме таким є кукурудзяний глютен.

Недоліком цього методу є те, що вам потрібно приблизно знати, коли проростає насіння бур’янів. Преемергенти не запобігають цьому, вони перешкоджають появі коренів після проростання. Без коріння рослини не можуть формуватися.

Щоб цей метод був ефективним, перегляньте прогноз погоди. Протягом кількох днів після проростання і внесення не має бути дощу. Якщо він піде, бур’яни все ще можуть утворити коріння та вижити.

