Карл Урбан розсік голову Брюсу Віллісу: що сталося на зніманнях в Голлівуді

Зірка серіалу «Хлопаки» Карл Урбан пригадав інцидент на зйомках фільму «РЕД» з актором Брюсом Віллісом, який перетворив звичайну репетицію голлівудського екшену на травматичний і водночас повчальний епізод із його кар’єри.

Під час постановки бойової сцени все мало виглядати чітко й безпечно. За задумом, актор мав кинути легкий реквізит у бік Вілліса. Рух був відпрацьований, але в реальності траєкторія вийшла зовсім іншою. Чашка полетіла значно сильніше, ніж планувалося. Удар припав просто в голову партнеру по майданчику. Знімальний процес миттєво завис між панікою й тишею.

«У той момент у мене все всередині похололо. Почалася справжня паніка, я був упевнений, що мене з тріском виженуть зі знімального майданчика і викреслять із професії. Я просто „розтікся“ на місці від сорому і страху, коли зрозумів, що щоправда зарядив по голові живій іконі Голлівуду», — зі сміхом згадує Карл Урбан 3dvf.

Актор не приховує, що в ту секунду був упевнений у найгіршому сценарії. Ситуація здавалася йому фатальною для репутації і майбутніх ролей. Він буквально не міг повірити, що став причиною травми легенди бойовиків, але реакція самого Брюса виявилася зовсім не такою, як очікували всі присутні.

Попри інцидент, зйомки не зупинилися надовго. Брюс Вілліс швидко оцінив ситуацію і не став робити з неї драми. Його спокій і контроль над емоціями фактично повернули команду в робочий ритм. Для Урбана це стало моментом, який запам’ятався сильніше за будь-які складні трюки на майданчику.

