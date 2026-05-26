Росія починає програвати на полі бою: у НАТО помітили перші ознаки переламу у війні в Україні

Війна, ЗСУ / © Associated Press

Реклама

Кількість українських атак на фронті зрівнялася з кількістю російських, що є ознакою перелому у війні.

Про це в етері Громадського радіо сказав військовий аналітик, майор Національної гвардії України у відставці Олексій Гетьман.

Олексій Гетьман нагадав, що ще місяць-два тому ситуація виглядала так: третина від загальної кількості боєзіткнень за добу — це були контрудари Сил оборони, а решта дві третини — це штурмові дії росіян. Тепер ця кількість вирівнялася і становить 50 на 50. А були дні, коли кількість українських ударів була більшою.

Реклама

«Що це означає: якщо ми бачимо у зведенні Генштабу, що було, наприклад, 100 боєзіткнень за добу по всій лінії фронту, то це не означає, що було 100 штурмів з боку росіян. Станом на сьогодні це означає, що було 50 штурмів з боку росіян і 50 контрударів з нашого боку. І в деякі дні наших контрударів було більше, ніж штурмових дій росіян. І все це разом рахується як боєзіткнення», — сказав він.

Говорячи про те, що кількість українських контрударів зрівнялася з кількістю російських штурмів, аналітик посилається на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте й головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Говорячи про те, що кількість українських контрударів зрівнялася з кількістю російських штурмів, аналітик посилається на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте й головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Рютте констатував те саме, що й Сирський, але зробив очевидний висновок для військових і з погляду військової науки: якщо на лінії фронту кількість боєзіткнень з обох боків 50 на 50, то це означає, що лінія фронту стабілізована», — сказав Олексій Гетьман.

Реклама

За його словами, якщо за два місяці кількість українських контрударів зросла з третини на половину, то це, як обережно вважає генералітет країн НАТО, є ознаки перелому у війні й Росія починає програвати. «Це є ознаки програшу безпосередньо на лінії фронту. Тому вони бісяться й атакують цивільну інфраструктуру», — наголосив майор НГУ у відставці.

Водночас Гетьман наголосив: це не перелом у війні, а лише його початок.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив про те, що нинішня військова ситуація є найкращою для України за весь час повномасштабної війни, а підтримка війни в Росії поступово слабшає.

Новини партнерів