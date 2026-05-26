У Трампа зробили важливу заяву про війну в Україні

Марко Рубіо і Дональд Трамп. / © Associated Press

Сполучені Штати Америки надалі готові сприяти тому, аби домогтися завершення війни в Україні.

Про це заявив американський держсекретар Марко Рубіо, йдеться у дописі журналіста "Радіо Свобода Європа" Алекса Рауфоглу.

Зауважимо, що заява з Вашингтона з’явилася після нових атак Росії по Україні. Зі слів Рубіо, такі удари - чергове нагадування, чому війна має завершитися. Окрім того, політик назвав війну в Україні страшнішою за Другу світову.

“Кожного разу, коли ви бачите ці масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадування, чому це жахлива війна, яка триває довше, ніж Друга світова, і чому їй потрібно покласти край. США готові та налаштовані зробити все можливе, щоб сприяти закінченню цієї війни. Сподіваюся, в якийсь момент з'явиться можливість знову зіграти цю роль", - наголосив Рубіо.

