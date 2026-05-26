Атака на Київ 24 травня. / © Associated Press

Кремль зухвало стверджує, що потужні удару по Києву стали нібито відповіддю на атаки України. Втім, це виправдання не відповідає історичній моделі поведінки Росії.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що МЗС Росії представило свою погрозу щодо Києва як помсту за нібито удари по коледжу в окупованій Луганській області, які Росія також використала як виправдання для серії ударів по українській столиці 23-24 травня.

Погрози РФ атакувати Київ

Зазначається, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зателефонував держсекретарю США Марко Рубіо, щоб повідомити про російську загрозу для Києва та поширити інформаційну операцію Кремля, яка хибно зображує Україну та її європейських партнерів як таких, що підривають мирні зусилля.

«Однак ці виправдання є слабкими. Агресорка Росія історично розпочинала свої найбільші пакети ударів безпосередньо до та після відомих двосторонніх або тристоронніх мирних переговорів, що, ймовірно, може зірвати та продовжити мирний процес», — йдеться у звіті.

В ISW акцентують на тому, що у Москві не надали незаперечних доказів того, що удар України по Старобільську був спрямований виключно по цивільному об’єкту, після заяв про те, що окупанти створили військовий квартал на території ураженого коледжу.

«Росія вже створювала законні військові цілі в цивільних будівлях раніше, ймовірно, намагаючись використовувати цивільних осіб та цивільну інфраструктуру як живий щит. Кремль використовує цю неоднозначну ситуацію, щоб стверджувати, що Україна скоїла воєнний злочин, хоча немає чітких доказів того, що це було обов’язково так», — наголошують американські аналітики.

Зауважимо, що РФ почала посилювати удари по Києву вночі проти 13 травня, менш ніж через день після закінчення терміну припинення вогню до Дня Перемоги, а також за тиждень тиждень до удару по Старобільську.

Тим часом Кремль заявив, мовляв, ракетні удари і атаки БпЛА по Києву, які складалися з понад 90 ракет та 600 безпілотників, були відповіддю на удар по Старобільську, незважаючи на те, що вони були здійснені лише через день. Втім, Росія не могла скласти такий масштабний пакет ударів або підготуватися до цих ударів протягом 24-48 годин, і, ймовірніше, витратила тижні на підготовку до такої інтенсифікації.

«Кремль намагається представити атаки 23-24 травня та будь-які удари найближчими днями як помсту за Старобільськ, щоб приховати справжню причину посилення цих ударів: маскування збентеження Кремля через необхідність дозволу України на проведення параду Перемоги 9 травня, поганих бойових дій Росії та зростання економічних витрат і суспільної напруженості, які Кремль переживає в результаті понад багаторічної війни», — йдеться у звіті.

Окрім того, зауважують в ISW, Москва традиційно посилює свої атаки, щоб відвернути увагу від російських невдач або українських успіхів, які поставили Кремль у незручне становище. Приімром, операція «Павутинка» в червні 2025-го, яка виявила значні провали в захисті російського кордону та глибокій тиловій протиповітряній обороні.

Американські аналітики також припускають, що Росія ймовірно, ескалює свої атаки по Києву, щоб скористатися глобальною нестачею ракет-перехоплювачів Patriot, яка обмежує здатність України захищатися від ракетних ударів, зокрема балістики.

«Кремль, ймовірно, намагається пом’якшити реакцію Заходу, зокрема США, на посилення ударів по Україні та Києву зокрема, хибно зображуючи цю активізацію як реакцію на окремий інцидент, а не як частину ширшої схеми ескалації війни та уникнення мирних переговорів», — наголошують в ISW.

Порушення РФ міжнародного права

Водночас звинувачення уряду Росії в порушенні ЗСУ міжнародного права — спроба відвернути увагу від систематичних порушень міжнародного права загарбниками, які неодноразово знущалися над українськими військовополоненими та проводили страти на полі бою, порушуючи Женевську конвенцію. Ба більше — російське військове командування або сприяє, або безпосередньо наказує вчиняти ці воєнні злочини.

Росія також порушила Женевську конвенцію, насильно мобілізуючи цивільне населення в окупованій Україні до лав російської армії, вербуючи ув’язнених українських полонених, викрадаючи дітей з окупованих регіонів та посилюючи зусилля щодо їхньої депортації до літніх таборів у Росії і на захоплених територіях влітку 2026-го.

Аналітики також акцентують, що загарбники регулярно проводять «людське сафарі» по лінії фронту — використовуючи тактичні дрони для «полювання» на мирних жителів та цивільну інфраструктуру — та публікують відеозаписи ударів по цивільних цілях, включаючи удар 14 травня по транспортному засобу ООН у Херсонській області.

«Цей невичерпний перелік систематичних порушень міжнародного права військами РФ, зокрема ті статути, у порушенні яких вони звинувачують українські війська, демонструє лише деякі зі злочинів, від яких Кремль намагається відвернути увагу, звинувачуючи ЗСУ в порушеннях, доказів яких Москва не надала. Власні дії окупантів демонструють, що Росія сама несерйозно ставиться до дотримання принципів міжнародного права, а його виправдання щодо того, чому він завдав і планує завдати удару по Києву, є слабкими», — підсумували в ISW.

Нагадаємо, вночі проти 24 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Під нічну атаку потрапили всі райони столиці. Понад 40 локацій по всьому місту зазнали ушкоджень, зокрема багато пам’яток культури.

