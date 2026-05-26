Індексація пенсій в Україні проти цін: чи стали пенсіонери багатшими

Пенсія в Україні

Щорічна індексація пенсій у березні збільшила їх на 12,1%, але ціни також не стоять на місці. За допомогою експерта Економічного дискусійного клубу заслуженого економіста України Олега Пендзина ми порівняли ціни на основні продукти харчування, комунальні послуги, пальне, які були рік тому, з нинішніми, підрахували, чи вистачить проіндексованих пенсій, аби компенсувати інфляцію і оцінили, як можуть змінитися ціни на продукти протягом року.

Як за рік зросли пенсії

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), наразі середньостатистичний пенсіонер отримує на 895 грн більше, ніж після індексації 2025 року. Рік тому середня пенсія була 6341 грн, тепер 7236 грн. Мінімальна пенсія за цей час зросла на 234 грн — була 2361 грн, стала 2595 грн. Для непрацюючих пенсіонерів мінімальна пенсія дещо вища — 3406 грн (+368 грн за рік). Набагато побільшали максимальні пенсії. Як відомо, межа пенсій за віком дорівнює десяти мінімальним і після підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року вони зросли на 2340 грн, до 25950 грн. Отримувачів максимальних пенсій небагато, оціночно 35 тис. осіб чи 0,35%. Основна маса пенсіонерів з пенсіями 10000+ має від 10 до 15 тис. грн на місяць, таких налічується близько 1,3 млн або 70% від категорії пенсіонерів, у яких пенсії перевищують 10 тис. грн. Стільки ж тих, хто заробив лише мінімальну пенсію і не працює, тому має 3406 грн. А от «середняків», за статистикою ПФУ — 3,67 млн осіб або 36,5%.

У відсотках мінімальна і максимальна пенсії зросли за рік на 10%, мінімальна для непрацюючих — на 12%, середня — на 14%.

Як подорожчав продуктовий кошик

За офіційними даними Держслужби статистики України, для суто продовольчого кошика динаміка цін є такою: з березня 2025-го по березень 2026 року плюс 7,6%, станом на квітень плюс 8,4%.

Однак ціни на окремі соціально важливі товари всередині кошика за цей рік зросли на десятки відсотків, що й створює відчуття значно більшого подорожчання.

Абсолютні лідери: гречана крупа злетіла на 64%, яблука — на 39%, вершкове масло — на 35%.

М’ясо та молочка: м’ясні продукти (особливо куряче філе та свинина) додали в ціні в середньому 16–18%.

Молочні продукти (сметана, кефір, тверді сири) подорожчали на 20–29%.

Хліб та випічка подорожчали на 12–14% (батони на 23%) внаслідок стрибка цін на борошно та електроенергію для хлібозаводів.

Курячі яйця додали в ціні 21%, макарони — 12%. Цього року на 7% більше коштує набір городини для борщу. Майже не подорожчав рис (+0,5% за рік), а цукор подешевшав на 12%.

У середньому на 15% більше, ніж торік, коштують ліки, передусім за рахунок імпортних препаратів (+18–22%). Вітчизняні пігулки і настойки подорожчали менше ніж на 5% за рахунок впровадження держпрограми «Доступні ліки».

Меню пенсіонерів і державні норми

Олег Пендзин підрахував, наскільки збільшилась за рік вартість продуктового кошика для одного пенсіонера при щомісячному меню з 20 найпоширеніших продуктів від м’яса, хліба і молока до городині і яблук і порівняв їх з вартістю продуктів за державними нормами харчування, затвердженими постановою Кабміну №708 від 11.10.2016 року.

Розрахунок кошика продуктів для самотнього пенсіонера на місяць

М’ясна група (2,7 кг на місяць): 1,8 кг курячої тушки та 0,9 кг свинини:

Березень 2025: 345,51 грн

Березень 2026: 394,07 грн (+48,56 грн)

Молокопродукти: 4,5 л молока, 4,5 л кефіру, 2,7 пачки масла (540 г), 0,9 кг м’якого сиру, 0,45 кг сметани:

Березень 2025: 845,37 грн

Березень 2026: 1 037,26 грн (+191,89 грн)

Бакалія та яйця: 0,9 л олії, 0,9 кг цукру, 18 яєць, 0,9 кг гречки, 0,45 кг рису, 0,9 кг макаронів:

Березень 2025: 276,92 грн

Березень 2026: 346,64 грн (+69,72 грн)

Хліб, овочі та фрукти: 9 батонів, 3,6 кг українського хліба, 1,8 кг яблук, 9 л борщу, супу тощо.

Березень 2025: 661,23 грн

Березень 2026: 776,28 грн (+115,05 грн)

Всього у березні 2025 року вартість кошика була 2129 грн, у березні 2026 року — 2554 грн або на 425 грн більше. Станом на травень, з урахуванням інфляції у 9% рік до року (прогноз НБУ), продуктовий кошик коштуватиме оціночно 2584 грн (+30 грн). Підсумково: на кінець травня поточного року мінімальні витрати на їжу зростуть на 455 грн у порівнянні з березнем 2025 року.

«Державні норми харчування значно скромніші, ніж наведені вище, вони розраховані на межу виживання пенсіонера, — зазначив Олег Пендзин. — Опускаючи детальні підрахунки, отримаємо теперішні витрати на їжу за державними нормами у 1595 грн на місяць, рік тому було 1355 грн (+240 грн). Тобто офіційний продуктовий кошик Кабміну повністю вкладається у мінімальну виплату для непрацюючих пенсіонерів (3406 грн), забираючи 46,8% від неї. Та якщо додати ліки, засоби гігієни та оплату комунальних послуг, загальна сума витрат перевищує базові державні виплати».

Порівняємо: витрати на скромний «пенсіонерський пайок» на місяць за експертною оцінкою збільшились за рік на 425 грн, за урядовими нормами — на 240 грн. Мінімальна пенсія зросла після індексації на 234 грн (для непрацюючих пенсіонерів — на 368 грн), середня — на 895 грн, максимальна — на 2340 грн. Тобто ті, хто отримують мінімалку, після індексації пенсій недотягнули 6 грн навіть до зростання витрат на харчування за державними нормами. За експертними розрахунками витрат на продукти, непрацюючим пенсіонерам з мінімальними пенсіями не вистачає майже 60 грн, аби придбати на свою пенсію стільки ж їжі, як рік тому. Отримувачі середньої пенсії, не кажучи про тих хто має високі пенсії, виявились у виграші. Однак за умови, що вони витрачають на їжу стільки ж, скільки й найбідніші пенсіонери.

Пенсії в Україні: чи все враховує статистика

За інформацією Держстатистики, інфляція рік до року у березні 2026 року становить 7,9%, у квітні вона прискорилась до 8,6% (розмір пенсій не змінився — Авт.). У травні, за оцінкою фахівців НБУ, інфляція зросте до 8,9–9,2% у порівнянні з травнем 2025 року. З цих даних виходить, що завдяки індексації пенсій у березні поточного року, пенсіонери нібито мають наразі більші, ніж рік тому доходи, як номінальні, так і фактичні. Адже пенсії зросли на 10–14%, а ціни поки лише на 8,6%.

Та не все так просто, якщо підрахувати, наскільки подорожчало не все в цілому, а як зросли витрати не лише на продуктовий кошик, а й на ліки, на пальне, ціни якого нині зашкалюють. Бо серед пенсіонерів немало тих, хто має свій автотранспорт. Їхню кількість легко оцінити: за інформацією страхових компаній про видачу пільгових полісів (для пенсіонерів 50% вартості) страхування відповідальності водія на випадок ДТП (автоцивілка), таких полісів видано близько 1,5 млн примірників. Тобто є 1,5 млн пенсіонерів, котрі мають свої «колеса». Це кожний шостий, а якщо згадати, що, за статистикою, пенсіонерська родина — це переважно «дід та баба», то майже кожне третє пенсіонерське домогосподарство витрачає кошти на купівлю пального.

Бензин А-95 подорожчав за рік на 28% (+16 грн/л), дизельне пальне — на 61% (+33 грн/л), автогаз — на 62% (+18 грн/л). Нескладні розрахунки показують: у тих, хто отримує середню пенсію, після індексації, як і рік тому, залишається приблизно 470 «зайвих» грн на пальне. Їх тепер вистачить на 6,5 л бензину (можна проїхати 70–80 км), на 5,5 л дизеля (вистачить на 100–110 км) і на 11 л автогазу (близько 100 км). Торік, коли середні пенсії були на 895 грн менші, а пальне коштувало набагато дешевше, пенсіонер-"середняк» на 470 грн міг придбати відповідно 8,3 л бензину, 8,9 л дизеля і 17 л автогазу.

Єдине, що мало змінилось за рік — вартість комунальних послуг. За даними Держстатистики, вони збільшились на 2,1–2,3% в залежності від регіону. Подорожчало вивезення сміття на 3,8–4,3%, управління будинками — на 4,3–13,8% та на в окремих областях підвищена вартість холодної води на 3–5%. Тарифи на газ, струм і тепло заморожені з початком повномасштабного вторгнення в Україну. Тобто частка витрат на комунальні послуги після індексації пенсій зменшилась. Але є інша сторона медалі — близько 200 тисяч українських сімей після індексації втратили право на субсидію. Повною мірою вони це відчують з початком нового опалювального сезону.

Олег Пендзин: дешевше не буде

Олег Пендзин наголосив, що наразі складно спрогнозувати, як зміняться ціни у найближчі сім місяців (до кінця року), не кажучи вже про березень 2027 року, коли має відбутися наступна індексація пенсій.

«Але можна сказати одне: економісти, зокрема аналітики НБУ, вже погіршили прогноз інфляції рік до року з 8,6% до 9,3%, — говорить Олег Пендзин. — Є попередній прогноз від Міністерства економіки щодо урожаю у 2026 році, він очікується на 1% меншим, ніж торік. Найбільше подорожчають продукти харчування, бо вартість обробки 1 га ріллі збільшилась на 40%. Тому зростуть ціни на продукти зернової групи, вони потягнуть за собою подорожчання м’яса, м’ясопродуктів, молока і молокопродуктів. Можливо, як і торік, дещо врятує ситуацію хороший урожай картоплі».

Висновок: ціни йтимуть угору, а пенсіонери поступово затягуватимуть паски, очікуючи нової індексації пенсій.

