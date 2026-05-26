Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб шокував цифрою
Минулої доби ЗСУ ліквідували понад 1000 загарбників.
На фронті українські військові стримують тиск та завдають російським загарбникам значних втрат. Останньої доби знищено 1 010 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія втратила 1 357 950 осіб.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 357 950 (+1 010) осіб
танків — 11 954 (+1)
бойових броньованих машин — 24 615 (+7)
артилерійських систем — 42 751 (+64)
РСЗВ — 1 804 (+2)
засоби ППО — 1 397 (+1)
літаків — 436
гелікоптерів — 353
наземні робототехнічні комплекси — 1 475 (+10)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 312 035 (+1 790)
крилаті ракети — 4 687 (+55)
кораблі / катери — 33
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 99 374 (+374)
спеціальна техніка — 4 221 (+3)
Нагадаємо, як заявив президент Фінляндії Александр Стубб, нинішня військова ситуація є найкращою для України за весь час повномасштабної війни, а підтримка війни в Росії поступово слабшає.