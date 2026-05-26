Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб шокував цифрою

Минулої доби ЗСУ ліквідували понад 1000 загарбників.

Світлана Несчетна
Воїни ЗСУ вправно нищать окупантів на передовій / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На фронті українські військові стримують тиск та завдають російським загарбникам значних втрат. Останньої доби знищено 1 010 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія втратила 1 357 950 осіб.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 357 950 (+1 010) осіб

  • танків — 11 954 (+1)

  • бойових броньованих машин — 24 615 (+7)

  • артилерійських систем — 42 751 (+64)

  • РСЗВ — 1 804 (+2)

  • засоби ППО — 1 397 (+1)

  • літаків — 436

  • гелікоптерів — 353

  • наземні робототехнічні комплекси — 1 475 (+10)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 312 035 (+1 790)

  • крилаті ракети — 4 687 (+55)

  • кораблі / катери — 33

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 99 374 (+374)

  • спеціальна техніка — 4 221 (+3)

Нагадаємо, як заявив президент Фінляндії Александр Стубб, нинішня військова ситуація є найкращою для України за весь час повномасштабної війни, а підтримка війни в Росії поступово слабшає.

