Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки: Генштаб шокировал цифрой

Воины ВСУ умело уничтожают окупантов на передовой / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

На фронте украинские военные сдерживают давление и наносят российским захватчикам значительные потери. В последние сутки уничтожено 1 010 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения российская оккупационная армия потеряла 1357950 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 26.05.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 357 950 (+1 010) человек

танков — 11 954 (+1)

боевых бронированных машин — 24 615 (+7)

артиллерийских систем — 42 751 (+64)

РСЗО — 1 804 (+2)

средства ПВО — 1 397 (+1)

самолетов — 436

вертолетов — 353

наземные робототехнические комплексы — 1 475 (+10)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 312 035 (+1 790)

крылатые ракеты — 4 687 (+55)

корабли / катера — 33

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 99 374 (+374)

специальная техника — 4 221 (+3)

Напомним, как заявил президент Финляндии Александр Стубб, нынешняя военная ситуация является лучшей для Украины за все время полномасштабной войны, а поддержка войны в России постепенно ослабевает.

Реклама

Новости партнеров