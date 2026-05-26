ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
233
Время на прочтение
1 мин

Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки: Генштаб шокировал цифрой

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали более 1000 захватчиков.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Воины ВСУ умело уничтожают окупантов на передовой

Воины ВСУ умело уничтожают окупантов на передовой / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На фронте украинские военные сдерживают давление и наносят российским захватчикам значительные потери. В последние сутки уничтожено 1 010 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения российская оккупационная армия потеряла 1357950 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 26.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 357 950 (+1 010) человек

  • танков — 11 954 (+1)

  • боевых бронированных машин — 24 615 (+7)

  • артиллерийских систем — 42 751 (+64)

  • РСЗО — 1 804 (+2)

  • средства ПВО — 1 397 (+1)

  • самолетов — 436

  • вертолетов — 353

  • наземные робототехнические комплексы — 1 475 (+10)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 312 035 (+1 790)

  • крылатые ракеты — 4 687 (+55)

  • корабли / катера — 33

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 99 374 (+374)

  • специальная техника — 4 221 (+3)

Напомним, как заявил президент Финляндии Александр Стубб, нынешняя военная ситуация является лучшей для Украины за все время полномасштабной войны, а поддержка войны в России постепенно ослабевает.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
233
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie