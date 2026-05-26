Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки: Генштаб шокировал цифрой
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали более 1000 захватчиков.
На фронте украинские военные сдерживают давление и наносят российским захватчикам значительные потери. В последние сутки уничтожено 1 010 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения российская оккупационная армия потеряла 1357950 человек.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 26.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 357 950 (+1 010) человек
танков — 11 954 (+1)
боевых бронированных машин — 24 615 (+7)
артиллерийских систем — 42 751 (+64)
РСЗО — 1 804 (+2)
средства ПВО — 1 397 (+1)
самолетов — 436
вертолетов — 353
наземные робототехнические комплексы — 1 475 (+10)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 312 035 (+1 790)
крылатые ракеты — 4 687 (+55)
корабли / катера — 33
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 99 374 (+374)
специальная техника — 4 221 (+3)
Напомним, как заявил президент Финляндии Александр Стубб, нынешняя военная ситуация является лучшей для Украины за все время полномасштабной войны, а поддержка войны в России постепенно ослабевает.