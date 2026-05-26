- Украина
"Орешники" Путина массово выходят из строя и падают при запуске: ISW озвучили шокирующую статистику
Каждая четвертая разрекламированная Кремлем баллистическая ракета ломается сразу после старта, падая на головы самим оккупантам.
Российская армия, вероятно, запустила вторую межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности «Орешник» во время масштабного и дорогостоящего обстрела Украины в ночь с 23 на 24 мая. Однако новейшее «супероружие» Путина вышло из строя и упало на территории оккупированной Донецкой области.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем свежем отчете, ссылаясь на анализ украинских OSINT-источников.
Аналитики отмечают, что обнародованные в сети кадры 24 мая четко зафиксировали момент падения. На видео видно, как шесть боевых субблоков (боевых частей) ракеты попадают в землю. По предварительным данным исследователей, неисправный «Орешник» мог рухнуть на российские военные позиции вблизи оккупированных Авдеевки или Ясиноватой, примерно в 40 километрах от линии фронта.
Шокирующая статистика
Если эти данные окончательно подтвердятся, это означает катастрофическую статистику для российского ВПК: каждый четвертый «Орешник», который Россия пыталась применить в войне против Украины, оказался неисправным и вышел из строя во время полета.
Космическая цена российского позора
По информации информационного агентства Министерства обороны Украины ArmyInform, общая стоимость комбинированного удара РФ по Украине 23-24 мая составляла около 361 миллиона долларов.
В эту сумму входили $50 миллионов за одну ракету «Орешник». Поскольку оккупанты запустили второй «Орешник», в конце концов сдетонировавший на их же позициях, стоимость этой одной атаки для российского бюджета подскочила до астрономических 411 миллионов долларов.
Напомним, в ночь на 24 мая российская оккупационная армия совершила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические и крылатые ракеты, аэробалистические Х-47М2 «Кинжал», а также ударные беспилотники. Разрушения и повреждения зафиксированы в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях.
Отмечается, что армия РФ атаковала Белоцерковский район в Киевской области баллистической ракетой средней дальности РС-26 «Рубеж», а именно «Орешник». В Сети обнародовали кадры атаки.