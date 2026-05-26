"Орешники" Путина массово выходят из строя и падают при запуске: ISW озвучили шокирующую статистику

Ракета «Орешник»

Российская армия, вероятно, запустила вторую межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности «Орешник» во время масштабного и дорогостоящего обстрела Украины в ночь с 23 на 24 мая. Однако новейшее «супероружие» Путина вышло из строя и упало на территории оккупированной Донецкой области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем свежем отчете, ссылаясь на анализ украинских OSINT-источников.

Аналитики отмечают, что обнародованные в сети кадры 24 мая четко зафиксировали момент падения. На видео видно, как шесть боевых субблоков (боевых частей) ракеты попадают в землю. По предварительным данным исследователей, неисправный «Орешник» мог рухнуть на российские военные позиции вблизи оккупированных Авдеевки или Ясиноватой, примерно в 40 километрах от линии фронта.

Шокирующая статистика

Если эти данные окончательно подтвердятся, это означает катастрофическую статистику для российского ВПК: каждый четвертый «Орешник», который Россия пыталась применить в войне против Украины, оказался неисправным и вышел из строя во время полета.

Космическая цена российского позора

По информации информационного агентства Министерства обороны Украины ArmyInform, общая стоимость комбинированного удара РФ по Украине 23-24 мая составляла около 361 миллиона долларов.

В эту сумму входили $50 миллионов за одну ракету «Орешник». Поскольку оккупанты запустили второй «Орешник», в конце концов сдетонировавший на их же позициях, стоимость этой одной атаки для российского бюджета подскочила до астрономических 411 миллионов долларов.

Напомним, в ночь на 24 мая российская оккупационная армия совершила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические и крылатые ракеты, аэробалистические Х-47М2 «Кинжал», а также ударные беспилотники. Разрушения и повреждения зафиксированы в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

Отмечается, что армия РФ атаковала Белоцерковский район в Киевской области баллистической ракетой средней дальности РС-26 «Рубеж», а именно «Орешник». В Сети обнародовали кадры атаки.

