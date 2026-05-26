- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1281
- Время на прочтение
- 2 мин
У Трампа сделали важное заявление о войне в Украине
Рубио эмоционально высказался о войне в Украине после масштабных ударов, нанесенных РФ в течение последних дней.
Соединенные Штаты Америки в дальнейшем готовы способствовать тому, чтобы добиться завершения войны в Украине.
Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, говорится в сообщении журналиста «Радио Свобода Европа» Алекса Рауфоглу.
Заметим, что заявление из Вашингтона последовало после новых атак России по Украине. По словам Рубио, такие удары — очередное напоминание, почему война должна завершиться. Кроме того, политик назвал войну в Украине страшнее Второй мировой.
«Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, это напоминание, почему это ужасная война, которая длится дольше, чем Вторая мировая, и почему ей нужно положить конец. США готовы и настроены сделать все возможное, чтобы способствовать окончанию этой войны.
Окончание войны в Украине — последние новости
Депутат Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что президент Владимир Зеленский надеется, что «горячая фаза» войны в Украине закончится к ноябрю 2026-го. Отмечается, что сейчас ВСУ имеют преимущество на фронте, «которым можно воспользоваться». По словам нардепки, основная цель власти не дать России возможность обмануть и после короткого перерыва начать новые боевые действия.
Президент Финляндии Александр Стубб назвал условие мира с РФ. Он отмечает, что начать переговоры можно, когда Кремль обязуется прекратить огонь. Он добавил, что с точки зрения Украины, военная ситуация выглядит гораздо лучше, чем когда-либо с начала вторжения 2022-го.
Аналитики Bloomberg убеждены, что Путин хочет закончить войну до конца этого года. Впрочем, только на условиях, которые считает победными. Не останавливает диктатора и ужесточение критики в его адрес внутри России.