Атака на Киев 24 мая. / © Associated Press

Реклама

Кремль дерзко утверждает, что мощные удары по Киеву стали якобы ответом на атаки Украины. Однако это оправдание не соответствует исторической модели поведения России.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики подчеркивают, что МИД России представил свою угрозу Киеву как месть за якобы удары по колледжу в оккупированной Луганской области, которые Россия также использовала в качестве оправдания для серии ударов по украинской столице 23-24 мая.

Реклама

Угрозы РФ атаковать Киев

Отмечается, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позвонил госсекретарю США Марко Рубио, чтобы сообщить о российской угрозе для Киева и распространить информационную операцию Кремля, ошибочно изображающую Украину и ее европейских партнеров как подрывающих мирные усилия.

«Однако эти оправдания слабы. Агрессорка Россия исторически начинала свои крупнейшие пакеты ударов непосредственно до и после известных двусторонних или трехсторонних мирных переговоров, что может сорвать и продолжить мирный процесс», — говорится в отчете.

В ISW акцентируют внимание на том, что в Москве не предоставили неопровержимых доказательств того, что удар Украины по Старобельску был направлен исключительно по гражданскому объекту, после заявлений о том, что оккупанты создали военный квартал на территории пораженного колледжа.

«Россия уже создавала законные военные цели в гражданских зданиях раньше, вероятно, пытаясь использовать гражданские лица и гражданскую инфраструктуру как живой щит. Кремль использует эту неоднозначную ситуацию, чтобы утверждать, что Украина совершила военное преступление, хотя нет четких доказательств того, что это было так», — подчеркивают американские аналитики.

Реклама

Заметим, что РФ начала усиливать удары по Киеву в ночь на 13 мая, менее чем через день после окончания срока прекращения огня ко Дню Победы, а также за неделю неделю до удара по Старобельску.

Между тем Кремль заявил, мол, ракетные удары и атаки БпЛА по Киеву, состоявшие из более 90 ракет и 600 беспилотников, были ответом на удар по Старобельску, несмотря на то, что они были совершены только через день. Впрочем, Россия не могла составить столь масштабный пакет ударов или подготовиться к этим ударам в течение 24-48 часов, и, вероятно, потратила недели на подготовку к такой интенсификации.

«Кремль пытается представить атаки 23-24 мая и любые удары в ближайшие дни в отместку за Старобельск, чтобы скрыть истинную причину усиления этих ударов: маскировка смущения Кремля из-за необходимости разрешения Украины на проведение парада Победы 9 мая, плохих боевых действий России и роста экономических расходов и Кремль говорится в отчете.

Кроме того, отмечают в ISW, Москва традиционно усиливает свои атаки, чтобы отвлечь внимание от российских неудач или украинских успехов, поставленных Кремлем в неудобное положение. Например, операция «Паутинка» в июне 2025-го, которая обнаружила значительные провалы в защите российской границы и глубокой тыловой противовоздушной обороне.

Реклама

Американские аналитики также предполагают, что Россия вероятно эскалирует свои атаки по Киеву, чтобы воспользоваться глобальной нехваткой ракет-перехватчиков Patriot, которая ограничивает способность Украины защищаться от ракетных ударов, в частности баллистики.

«Кремль, вероятно, пытается смягчить реакцию Запада, в том числе США, на усиление ударов по Украине и Киеву, в частности, ошибочно изображая эту активизацию как реакцию на отдельный инцидент, а не как часть более широкой схемы эскалации войны и избегание мирных переговоров», — подчеркивают в I-SW.

Нарушение РФ международного права

В то же время, обвинение правительства России в нарушении ВСУ международного права — попытка отвлечь внимание от систематических нарушений международного права захватчиками, которые неоднократно издевались над украинскими военнопленными и проводили казни на поле боя, нарушая Женевскую конвенцию. Более того, российское военное командование либо содействует, либо непосредственно приказывает совершать эти военные преступления.

Россия также нарушила Женевскую конвенцию, насильственно мобилизуя гражданское население в оккупированной Украине в ряды российской армии, вербуя заключенных украинских пленных, похищая детей из оккупированных регионов и усиливая усилия по их депортации в летние лагеря в России и на захваченных территориях2 летом.

Реклама

Аналитики также акцентируют, что захватчики регулярно проводят «человеческое сафари» по линии фронта – используя тактические дроны для «охоты» на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру – и публикуют видеозаписи ударов по гражданским целям, включая удар 14 мая по транспортному средству ООН в Херсонской области.

«Этот неисчерпаемый перечень систематических нарушений международного права войсками РФ, в том числе уставы, в нарушении которых они обвиняют украинские войска, демонстрирует лишь некоторые из преступлений, от которых Кремль пытается отвлечь внимание, обвиняя ВСУ в нарушениях, доказательств которых Москва не предоставила. Собственные действия оккупантов демонстрируют, что Россия сама несерьезно относится к соблюдению принципов международного права, а его оправдание относительно того, почему он нанес и планирует нанести удар по Киеву, слабы», — подытожили в ISW.

Напомним, ночью против 24 мая российские войска в очередной раз нанесли массированный комбинированный удар по столице, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Под ночную атаку подверглись все районы столицы. Более 40 локаций по всему городу получили повреждения, в том числе много памятников культуры.

Новости партнеров